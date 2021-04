PNB desalojó a médicos jubilados que intentaban vacunarse en hospital de La Guaira

1148815

La Guaira.- Médicos jubilados que acudieron este miércoles 14 de abril para recibir la vacuna para COVID-19, fueron desalojados de las áreas externas del hospital Dr. José María Vargas de La Guaira, por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, so pena de ser detenidos, sino se retiraban del lugar.

La denuncia fue formulada por los propios médicos, que expresaron sentirse indignados, pues se les niega la vacuna, a pesar de mantenerse activos en el ejercicio de la medicina y pertenecer a un grupo etario vulnerable.

“Se nos niegan las vacunas y nos tratan como delincuentes. Los médicos podemos estar jubilados del sistema público de salud, pero estamos activos. Vamos a centros en donde hay COVID-19 y posibilidad de contagio. No puede ser que tengamos que llegar a los centros como con vergüenza, cuando tenemos derecho, como médicos y como venezolanos”, relata la especialista Ana María Ríos, quien explicó que los desalojados eran entre siete u ocho especialistas, incluidos pediatras y un neumólogo de 70 años de edad, que llegaron a hacer la fila para inmunización, desde las 5:00 a.m.

Cuenta la médica Ríos que este martes había personal de salud y personas de la tercera edad, que explicaron ser convocados por el Sistema Patria. “Los médicos se incorporaron a la fila y a las 8:00 a.m. llegó la policía nacional a gritar, “aquí ya no hay vacunas, se me van” y nos corrieron como si fuéramos ganado. Te deja la sensación de no merecer ser vacunado. Parece que estuviésemos buscando una vacuna de manera furtiva, como delincuentes”.

Refirió Ríos, quien es médico psiquiatra infantil y juvenil, con más de 40 años de experiencia, que los médicos jubilados del sistema público de salud, pero activos en el sistema privado o particular, exigen “transparencia en el proceso de vacunación”. “Como médicos y venezolanos tenemos derecho a saber cuándo y cómo nos toca ser vacunados. El proceso de vacunación no puede ser por una escogencia arbitraria”.

Aunque la especialista reconoció que en Vargas, el proceso de vacunación se ha llevado con bastante orden, calificó de “inhumana”, la postura con los médicos jubilados, acotando que lo mismo ha ocurrido en el hospital Vargas de Caracas y los primeros días de abril en el Hospital Universitario de Caracas.

“Exigimos a las autoridades de salud que cese esta discriminación inadmisible con los médicos que seguimos activos y prestando apoyo de salud en diversas especialidades”, concluyó.

