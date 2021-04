Primer policía condenado por el asesinato de Javier Ordóñez en el CAI de Villa Luz

En menos de ocho meses la Fiscalía logró, a través de preacuerdo, la primera condena por el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez ocurrido en septiembre de 2020 en el noroccidente de Bogotá, en medio de un procedimiento de Policía que estaba bajo responsabilidad de los patrulleros Juan Camilo Lloreda y Harvey Rodríguez quienes pertenecían al CAI de Villa Luz. Lloreda es el primer condenado.Después de negar los cargos imputados por la Fiscalía y por los delitos de homicidio agravado y tortura, decidió, luego de un estudio de su caso con su defensa, aceptar la responsabilidad en el homicidio del estudiante de derecho. Lo hizo a través de un preacuerdo con el fiscal del caso que contempla una pena de 20 años de cárcel, que ya está purgando en la penitenciaría de la Policía en el municipio de Facatativá, Cundinamarca.

Vadhir Gómez, abogado de la familia Ordóñez, aseguró que luego de largas reuniones con los abogados de los dos uniformados implicados, finalmente fue la defensa de Lloreda la que firmó el preacuerdo con la Fiscalía para aceptar su responsabilidad a cambio de una rebaja sustancial de la pena.“El objetivo era llegar a una negociación en la que todas las partes estuviesen de acuerdo y finalmente después de verificar los delitos, el material probatorio, subir el monto de la pena, bajar otro tanto, llegamos a la determinación y al acuerdo de que 20 años es una condena suficiente para buscar una reparación a las víctimas“, dijo el abogado Gómez.El asunto que debió resolver el juez especializado a cargo del juzgamiento, estaba en la necesidad de separar los proceso de los dos patrulleros, por cuanto Harvey Rodríguez, no aceptó cargos y su caso llegará a un escenario de juicio, donde la Fiscalía espera obtener una condena ejemplar en contra del uniformado.“No puede existir una solicitud de acusación y una solicitud de audiencia de verificación y aprobación de preacuerdo, porque son dos asuntos que irán en contradicción de manera que como no se hizo de esta manera, que la Fiscalía no retiró la acusación con respecto de Juan Camilo Llorea, pero la debe hacer en audiencia y no la han hecho”, dijo el juez.

El patrullero Rodríguez mantiene su posición, de declararse inocente, por eso tendrá que defenderse en juicio y con la novedad de que su compañero aceptó la responsabilidad en el crimen.La representación de víctimas insistió que la aceptación de cargos tiene gran importancia en el proceso, pues no solo economiza tiempo para la justicia, sino que permite avanzar en otros escenarios de la investigación como nuevas imputaciones a otros uniformados implicados.“El asunto es que la aceptación de cargos nos permite seguir trabajando con la Fiscalía en otros escenarios que estaban pendientes y que podría llevar a nuevos implicados en este proceso, el acuerdo con Lloreda es fundamental para lo que se busca principalmente, una reparación al daño causado con la actuación de los uniformados”, dijo el defensor.

Así las cosas se estaría frente a la primer condena por el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez. El patrullero Juan Camilo Lloreda encabeza este listado luego de aceptar su responsabilidad en el crimen.

La Semana