Psiquiatra dice que vacunación es opaca e injusta: Compañeros me dicen que me van a meter en La Tumba

La psiquiatra Ana María Ríos aseveró este miércoles que la vacunación contra el Covid-19 en el país es “opaca e injusta”, y dice que no puede seguir callada y sus compañeros le han dicho que la van a meter en la cárcel “La Tumba”, ubicada en el sótano de El Helicoide, sede del Sebin, recinto penitenciario por el cual la diputada del Psuv electa el 6D, Iris Varela, ha negado su existencia.

“Lo que impera en Venezuela es miedo, terror, los venezolanos tenemos mucho tiempo con miedo y hoy me dio un ataque de ira y dije que no podía seguir callada pero eso me trae problemas. Mis compañeros me dicen ‘te van a meter en La Tumba’, yo soy psiquiatra y he visto a personas que han estado ahí, que han estado en prisiones. No puedo seguir callada: la vacunación en Venezuela es opaca, confusa, injusta, vacunan en hospitales públicos y en privados vacunan a solo el pequeño grupo que trabaja en covid”, afirmó Ríos en una entrevista con NTN24.

La especialista explicó como hacen los trabajadores de la salud para afrontar la crisis. “Nosotros tenemos unos grupos en secreto de los médicos, nos comunicamos todos los días como estamos acostumbrados a hacerlo desde hace mucho tiempo, solicitando un medicamento, un antibiótico, un tratamiento, una intervención quirúrgica, los venezolanos son muy solidarios. Nos comunicamos a media noche, a las 2 de la mañana. Alguien informa que van a abrir un centro de vacunación, en un Seguro Social o hospital, y los médicos que no son convocados van sigilosamente, van mirando al piso, escondidos, con temor, mintiendo, como si fueran delincuentes. Hoy en día muchas personas respetables, médicos de 75 años, trabajadores”

“Nosotros no generamos violencia porque somos muy pasivos. Hoy le dije a un niño que no podía aceptar el bullying, que lo peor del maltrato y acoso es el silencio, y me dije como yo puedo recomendarle eso a un niño cuando yo soy una cobarde que está callada todo el tiempo. En Venezuela tenemos mucho miedo, todo el tiempo, lo que impera aquí es un terror”, concluyó.

Se debe exigir vacunas para todos



Más temprano, el presidente (e) designado por la AN electa en 2015, Juan Guaidó, pidió a la población que marquen su tapaboca con la solicitud de vacunas contra el Covid-19.

“Estamos juntos: acompañemos al sector salud en su exigencia de vacuna para todos. Escribe en tu tapabocas la palabra VACUNA YA, como señal de tu exigencia por la vida y salud de cada venezolano”, posteó Guaidó vía Twitter.

El líder opositor reiteró que “venceremos a los dos virus: la pandemia y la dictadura”.

#14Abr #Coronavirus #VacunasParaVzla

psquiatra Ana María Ríos:»Lo que impera en Venezuela es miedo, terror. Mis compañeros me dicen ‘te van a meter en la tumba’ (calabozo de Maduro). No puedo seguir callada: la vacunación en Venezuela es opaca, injusta» pic.twitter.com/QJl5GKwCad — Reporte Ya (@ReporteYa) April 14, 2021