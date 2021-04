Chris Paul se une a Michael Jordan en increíble lista

Chris Paul se une a Michael Jordan, John Stockton en la lista de los máximos robadores de balón en la historia de la NBA.

La estrella de los Phoenix Suns, Chris Paul, es apodado como un Point God por una buena razón. Orquesta la ofensiva de los Suns a la perfección y tiene una de las manos más furtivas entre todos los jugadores de la actualidad en la NBA.

CP3 anotó tres puntos contra el Heat para convertirse en el quinto líder en robos en la historia de la NBA. Superó a Maurice Cheeks para escalar otra lista de todos los tiempos en lo que ha sido una carrera en el Salón de la Fama.

Paul se unió a los escoltas icónicos de la NBA John Stockton, Jason Kidd, Michael Jordan y Gary Payton entre los cinco primeros, lo que ya es un logro notable en sí mismo.

@CP3 moves into 5th on the @NBA's all-time steals leaderboard!



April 14, 2021