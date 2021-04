Dame un respiro- LAS MEJORES COSAS DE LA VIDA SUCEDEN SIN PLANEARLASEl día de su cuarenta cumpleaños Olivia Bennet solo quiere meterse bajo el edredón y aullar. Su vida no ha salido como la había planeado. En su mesilla hay una prueba de embarazo positiva y los fantasmas del pasado siguen presentes, paralizando su carrera como escritora y su vida amorosa. Henry O?Donnell es ocho años más joven que ella, profesor de universidad, auténtico, guapo e inteligente? ¿por qué se empeña en no dejarle entrar en su vida? Durante el fin de semana Olivia deberá decidir si quiere ser madre o no. Y, sobre todo, si se arriesgará a abrir de nuevo su corazón y ser por fin feliz.

Autor: NÚÑEZ, CLARA

Genero: Novela Romántica

Páginas: 288

Sinopsis Librería