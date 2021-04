EEUU | Estados Unidos reafirma su apoyo a Taiwán en materia de defensa

El exsenador estadounidense Chris Dodd afirmó hoy en Taipéi durante una reunión con la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, que el Gobierno de Joe Biden ayudará a la isla a «ampliar su espacio internacional» y a «apoyar su inversión» en materia de defensa.

«Estoy aquí a petición de mi viejo amigo el presidente (Joe) Biden. Estoy seguro de que esta Administración les ayudará a ampliar su espacio internacional y a apoyar sus inversiones en materia de autodefensa», dijo Dodd, uno de los tres ex altos cargos estadounidenses desplazados a Taiwán para una visita no oficial.

Delighted to welcome Sen. Dodd & Deputy Secretaries Armitage & Steinberg this morning. I enjoyed our productive discussions on further advancing the #Taiwan🇹🇼-🇺🇸#US partnership & cooperating to ensure stability, peace, & prosperity in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/qUZP4jpLl2

