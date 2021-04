EEUU | La epidemia de la violencia armada en Estados Unidos, un tema sin fin

En Estados Unidos a una crisis sanitaria le ha encontrado solución, a una crisis alimentaria también, pero la crisis de violencia armada que ha cobrado miles de víctimas, es una epidemia histórica que las autoridades no han logrado resolver.

Durante las últimas semanas el país ha vivido momentos dramáticos y en los titulares de Impacto Latino sobre este problema en la ciudad de Nueva York se ha escrito: “Muere niño en el Bronx por una bala perdida”, “Asesinan a repartidor de comida por robarle su bicicleta en Harlem”, “Muere mujer latina en medio de un tiroteo entre pandillas en Queens”.

Si retrocedemos un poco más hasta podríamos llenar la página del periódico con este tipo de titulares y no nos alcanzaría. En fin, es un tema que al parecer no tiene solución, o las autoridades no han decidido poner mano dura a este flagelo.

El problema de la violencia armada, ya sea en tiroteos masivos o puntuales en Estados Unidos, está sedimentado en la Constitución Política del país con la Segunda Enmienda, en la que expresamente dice que todo estadounidense tiene derecho a poseer y portar un arma de fuego.

La débil legislación estadounidense y la regulación de las armas, ha permitido que alrededor de 40,000 personas mueran cada año, un problema que afecta principalmente a las comunidades menos favorecidas.

En la ciudad de Nueva York el Departamento de Policía presentó su informe mensual y destacó que, en marzo de 2021 la ciudad experimentó un aumento de 2.4 por ciento de los delitos en comparación a marzo del 2020, impulsado por el aumento de los asesinatos del 36 por ciento en comparación al año pasado.

El asalto criminal experimentó un aumento del 0,9% en comparación con marzo de 2020, y los incidentes de disparos aumentaron a 99 versus un 56 en marzo de 2020, es decir, un 76,8 por ciento.

El estado de Nueva York a través de su Fiscal General, Letitia James, ha decidido dar un paso al frente en este radical proceso de transformación, al presentar el pasado 6 de agosto de 2020 una demanda para disolver la Asociación Nacional del Rifle (NRA), la organización más grande e influyente de todos los Estados Unidos, que está en favor de las armas.

La fiscal James en su demanda acusa a la organización de conducta ilegal debido al desvío de millones de dólares de la misión caritativa de la organización para uso personal de los altos cargos, otorgando contratos para el beneficio financiero de socios cercanos y familiares.

Al no cumplir con su deber administrativo, la Fiscal con esta demanda pretende cerrar las puertas de la NRA, así mismo, busca recuperar millones de activos perdidos y evitar que las personas acusadas ​​vuelvan a formar parte de la junta de cualquier organización caritativa sin fines de lucro en el estado de Nueva York.

“Presenté una demanda para disolver la Asociación Nacional del Rifle por años de conducta ilegal. La NRA, está llena de fraude y abuso. Ninguna organización está por encima de la ley. Estamos tratando de disolver la NRA que viola las leyes de caridad de Nueva York y socava su propia misión”, expreso Letitia James.

La violencia con armas de fuego es un problema contemporáneo de derechos humanos que debe resolverse con una variedad de soluciones, lo que permitiría salvaguardar el derecho fundamental de todo ser humano: la vida.

Se trata de trabajar en iniciativas de ley que vayan a contrarrestar la violencia armada, la facilidad con la que las personas pueden conseguir un arma, eliminar la Segunda Enmienda y crear programas y políticas públicas que vayan a disminuir, y ojalá algún día, erradicar la violencia armada.

Estados Unidos a nivel nacional se encuentra en una encrucijada, primero, por la facilidad de conseguir armas de fuego de alto calibre, y segundo, por los momentos históricos que experimenta el país con un alto nivel de homicidios y tiroteos masivos.

Un ejemplo de ello, es los recientemente ocurridos en Boulder, Colorado y los crímenes de odio racial perpetrados en Atlanta, dejando un saldo de 8 personas fallecidas, entre ellas, 6 mujeres de origen asiaticoamericano.

El presidente Joe Biden ha decidido crear 6 acciones iniciales para abordar este problema de salud pública que se ha desatado.

“La violencia armada es una epidemia, si, permítanme repetirlo, la violencia armada es una epidemia en este país y una vergüenza internacional”, dijo el presidente Biden en una conferencia de prensa el pasado 8 de abril desde la Casa Blanca.

Según el Centro de Leyes de Giffords, Estados Unidos lidera las naciones con los mayores altos ingresos en violencia armada. Los estadounidenses representan solo el 4% de la población mundial, pero el 35% de los suicidios con armas de fuego y el 9% de los homicidios con armas de fuego a nivel mundial.

Dentro de las 6 acciones ejecutivas presentadas por el presidente Biden, pondrán mano dura a las normativas de armas de fuego casera, además, ha propuesto crear una legislación de “bandera roja” para los estados en el que se permite a las fuerzas del orden público soliciten una “orden judicial que prohíba temporalmente a las personas en crisis acceder a armas de fuego si representan un peligro para ellos mismos, o para los demás”.

Se calcula que alrededor de 11,000 personas han fallecido a causa de las armas de fuego y la violencia armada que principalmente afecta a las comunidades negras, con el mayor índice de asesinatos.

El debate sobre la facilidad de conseguir un arma, el aumento de la violencia armada y la Segunda Enmienda es un tema que pareciera no tener fin, pero con estas nuevas acciones del presidente Biden, se pretende llevar el debate al Congreso de los Estados Unidos.

A pesar de los momentos dolorosos que experimentan miles de familias, no existe un interés por parte de los legisladores en apoyar este tipo de control.

El tema de la violencia armada fue una de sus principales promesas del presidente en su campaña, si bien ya está trabajando sobre esto desde la Casa Blanca, es difícil que se aprueben legislaciones hacia los perpetradores y principales creadores de esta epidemia nacional, se necesitan más de 60 votos para lograrlo.