El arte de engañas al karma- Una aspirante a actriz cansada de hacer castings… Un artista reconocido en plena crisis creativa… Unos valiosos cuadros encontrados en un desván… Y el arte del engaño para cambiar las leyes del karma. Después de vender más de 3.000.000 de ejemplares de sus novelas, Elísabet Benavent vuelve con El arte de engañar al karma, una novela donde despliega su virtuosismo narrativo, la magia para crear historias, con un estilo lleno de risas y lágrimas, en una novela sorprendente, llena de belleza y arte en la que las mujeres dejan de ser musas para ser creadoras. Y volar alto. Por encima de cualquier expectativa. Las lectoras han dicho sobre Un cuento perfecto:

«¡Un libro magnífico. Adictivo! Una historia real, bien escrita. He reído, llorado, suspirado. Elísabet, he leído todos tus libros y, aunque parezca imposible, sigues sorprendiéndome». «Una historia madura que nos hace reflexionar. No es una novela al uso centrada en el amor de pareja, es eso y mucho más». «Leer a Elísabet es entrar en la historia, sentirla y vivirla. Su pluma te atrapa». «Te puede gustar un libro más que otro. Amar a un personaje y odiar a otros… pero siempre tienen algo que te marca y que se queda incrustado en el corazón. ¡Gracias, BetaCoqueta!».

Autor: BENAVENT, ELÍSABET

Genero: Novela Romántica

Páginas: 696

