Así es el nuevo megacentro de vacunación de El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró un megacentro para vacunar a la población contra el COVID-19, con capacidad tentativa para inmunizar a unas 10.000 personas al día.

«Hoy tenemos la alegría de inaugurar este mega centro de vacunación en la Fase 3 del Hospital El Salvador», proclamó Bukele en cadena nacional.El centro, erigido en lo que fue el parqueo de un recinto ferial aledaño a la Casa Presidencial, incrementará la actual capacidad de vacunar diariamente de 20.000 a 30.000 personas, con miras a lograr la llamada “inmunidad de rebaño”.Bukele defendió la decisión de reconvertir el referido centro de ferias y convenciones en el Hospital El Salvador, cuando sus detractores abogaban por soluciones inmediatas, como la instalación de carpas y hospitales móviles.El jefe de Estado también criticó a quienes le exigían un plan rígido para encarar un fenómeno desconocido, el cual, afirmó, “hubiera sido destructivo para nuestra gente, gracias a Dios no los escuchamos y tenemos una actuación flexible y dinámica”.El mandatario resaltó que mientras otros países sufren una tercera y cuarta ola de casos y los hospitales se desbordan, en El Salvador no llegó a una segunda ola y los contagios se mantienen bajos.En este sentido, descartó la necesidad de decretar un confinamiento como el vivido en este país a mediados de 2020, y que fue cuestionado desde la oposición porque fueron vulneradas ciertas garantías constitucionales.Además, Bukele destacó la rapidez con que su administración negoció las vacunas para iniciar la inmunización de la ciudadanía, al punto que esta nación centroamericana posee “la mayor cantidad de vacunas per cápita de la región».Precisó que el país cuenta con 1.2 millones de vacunas y espera tener dos millones de dosis a fin de mes para proseguir con una campaña que ya inmunizó al personal de primera línea, las fuerzas de seguridad, el personal docente y los adultos mayores.«Espero que la vacunación sea la más rápida posible, que podamos abrir más centros de vacunación, tenemos actualmente 162 centros», agregó el mandatario.Para cerrar su mensaje a la nación, Bukele aseguró que la población será el mejor juez de la gestión gubernamental ante la pandemia del COVID-19.

#15Abr | 🇸🇻 El Salvador le gana terreno a la pandemia: tras la inauguración del megacentro de vacunaciónl, el país ya superó las 310,000 dosis aplicadas.



📹 Cortesíapic.twitter.com/ijzv4b0G80 — 800Noticias 🖥️ (@800_Noticias) April 15, 2021

800Noticias

Por: Reporte Confidencial