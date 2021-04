Erik Spoelstra culpa a los árbitros de la lesión de Jimmy Butler

El Miami Heat se encontró en una situación inestable cuando su líder veterano Jimmy Butler se torció el tobillo en el último cuarto de su juego contra los Phoenix Suns el martes por la noche.

Después del partido, el entrenador en jefe del Heat, Erik Spoelstra, hizo oír su voz contra los oficiales del partido de la NBA, ya que sintió que debería haberse sancionado una falta flagrante en la jugada que dejó a Butler lesionado, según Anthony Chiang.

Durante los primeros momentos del cuadro final, Butler levantó un flotador pero aterrizó en el pie de Jevon Carter, lo que lo llevó a torcerse el tobillo y derrumbarse de dolor en el suelo. No se sancionó falta en la jugada, lo que obligó al swingman a salir del combate. Butler finalmente regresó un par de minutos después para liderar a su equipo en la cancha.

Scary moment for Heat fans as Jimmy Butler goes down hard and grabs his ankle 😳pic.twitter.com/7PwtKP9MKl

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 14, 2021