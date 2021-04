España | Aubameyang anuncia que sufre malaria

Pierre-Emerick Aubameyang anunció públicamente que ha contraído la malaria. El delantero, estrella y capitán del Arsenal de Mikel Arteta, comunicó la noticia a través de su cuenta de Instagram este jueves, explicando que durante el parón de selecciones del pasado mes de marzo contrajo la enfermedad en un viaje a su país, Gabón.

El delantero del Arsenal informó en un comunicado, acompañado de una instantánea suya en el hospital. «Hola chicos. Gracias por todos los mensajes y las llamadas. Desafortunadamente, contraje malaria hace unas semanas cuando estaba con el equipo nacional en Gabón. Pasé unos días en el hospital esta semana, pero me siento mucho mejor cada día gracias a los excelentes médicos que detectaron y trataron el virus tan rápido. Realmente no me sentía yo mismo durante las últimas dos semanas, ¡pero volveré pronto más fuerte que nunca! Estaré viendo a mis chicos ahora, esperando un gran partido. ¡Vamos a por ello, Arsenal!», indicó Aubameyang.

El Arsenal pierde a uno de sus grandes activos por un tiempo indefinido, incluyendo el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League, que mide a los gunners con el Slavia de Praga.