España | La milagrosa canasta de Doncic sobre la bocina para cerrar el partido

Luka Doncic no tiene techo. El esloveno volvió a demostrar ante los Memphis Grizzlies que es de otro planeta con una canasta alucinante que dejó a todos boquiabiertos, y que daba la victoria a Dallas Mavericks sobre la bocina. Perdían de dos a falta de 1,8 segundos, todo parecía visto para sentencia pero entonces apareció el mago de Liubliana para sacarse una canasta de la chistera que nadie esperaba.

Hace fácil lo difícil. El ex jugador del Real Madrid se coló entre dos, casi sin hueco, lanzó desde el triple a una pierna y cayéndose para anotar, a una mano, una de las canastas del año sobre la bocina que daba el triunfo a los Mavs por 113-114. Ya no había tiempo para más. Los jugadores de Memphis no se podían creer lo que acababa de pasar, se marcharon cabizbajos mientras todo el mundo se rendía al base de Dallas.

Hasta LeBron James y Stephen Curry alucinaron en redes sociales sobre la increíble canasta del esloveno. «¡WOW WOW WOW! Venga Luka, no eres serio tío», comentó el de los Lakers. Por su parte, Curry calificó la acción como «ridículo». Todos se quedaron estupefactos con el triple milagroso de Doncic.

WOW WOW WOW!!!!! Cmon @luka7doncic you ain’t serious man!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — LeBron James (@KingJames) April 15, 2021

Luka explicó tras el partido como vivió él ese momento y reconoce que fue «suerte». «Me estaba cayendo y ni pude mirar el aro, así que tuve mucha suerte, pero nos vale. Me sorprendió que entrara el tiro, esa sensación es la mejor». Lo que está claro es que este chico tiene un don para el baloncesto y que va a ser una de las grandes estrellas de la NBA en el futuro. Con tan solo 22 años ya está deslumbrando al mundo entero y eso que lleva sólo tres temporadas en la mejor liga del mundo.