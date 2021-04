Adriana Azzi: Horóscopo del 15 de abril de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 15 de abril de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Romance.

Número de suerte: 829

Vences una situación. Nuevo negocio. Cambio en una construcción. Debes mejorar lo que estás estudiando. El tiempo pasa y será muy rápido. Ten confianza en lo que haces. Alguien del pasado que llega a tu casa. Recibes a unas personas en tu casa que llegan de viaje. Controla tu carácter.

Trabajo: Viajes por trabajo que debes hacer. Nuevas contrataciones. Caminos abiertos en lo que vas hacer.

Salud: Hacer chequeo médico.

Amor: Nuevos proyectos. Te sientes detenido (a) en la vida. Viajes por trabajo de salud. Niños que esperan lo ofrecido.

Parejas: La abundancia llega a tu casa. Compra de ropa. Amigo que te busca. No escuches chisme.

Solteros: Tristeza por alguien que se va de tu lado. Matrimonios. Alegrías. Fijas una fecha.

Mujer: Se hace justicia. Compra de alimentos que te desespera, ya que no consigues lo que necesitas.

Hombre: Asistes a un evento donde veras como se vence algo negativo. Te contratan por tu buen trabajo.

Consejo: Se valiente.

Tauro

Palabra clave: Bondad.

Número de suerte: 815

Algo con publicidad que concretas. Se agradecido (a). Cambios positivos en tu vida. Personas que te apoyan. Celebraciones o matrimonios en puerta. Alegrías y celebraciones. Aclara tus sentimientos. Alguien te buscará por arreglos de casa. Nuevos acontecimientos. Llega la paz disfrútala.

Trabajo: Ten calma y paciencia, que la vida te da lo que estas esperando para conseguir dinero.

Salud: Equilibrio que logras en la salud.

Amor: Lo que esperas llega. Alegrías, celebraciones. Escucharas música con un hermano.

Parejas: Haces un negocio por tu propia cuenta. Firmas un documento aceptas algo.

Solteros: Usa tu intuición. No permitas que otros hagan cosas en tu casa que no te gusta. Nuevos productos.

Mujer: Reuniones con personas cercanas. Algo con una construcción. Nuevos lugares de compras.

Hombre: sueñas con difunto. Nuevas visitas. Algo con cambio de religión que haces.

Consejo: Se bueno (a) aunque creas que no se lo merezcan.

Géminis

Palabra clave: Victoria.

Número de suerte: 320

Mujer del pasado que llega. Muchos disgustos. Las cosas no salen como quieres. Algo por niño que nace. Irás a sitios de muchas imágenes. Mudanzas, cambios en tu vida. Te integra a grupo de trabajo no tienes paz ni armonía en este momento. Muchas guerras en tu entorno.

Trabajo: Sorpresas en la oficina. Te buscan o te piden de otra parte. Cambio de moneda extranjera.

Salud: Logras el equilibrio

Amor: Conquistas a una persona deseada. Cuidado con los cambios brusco. Conoces a una mujer astuta.

Parejas: Algo en tu casa que debes arreglar de agua. Cuidado de noche con lluvia o neblina.

Solteros: Te buscan para trabajo especial. Nuevos valores en tu vida. Alegrías consigues una medicina.

Mujer: Triunfas en un trabajo que haces. Estarás de reposo por lo que debes respetarlo. No te sientas solo.

Hombre: Nuevos inicios. Cambio en la rutina. Cuídate de las traiciones. Recibes un pago.

Consejo: Ten más clase.

Cancer

Palabra clave: Fuerza.

Número de suerte: 319

Mensajes importantes. Sales de negocio no productivo. Tendrás un día de armonía y prosperidad. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Escucha concejo. Deja la flojera. Algo con una fundación que debes asistir. Te llega un dinero que necesitas para unos medicamentos.

Trabajo: Ordena tus ideas. No abandones por lo que has luchado. Sal a la calle no te quedes encerrado.

Salud: Malestar en las mano.

Amor: Cuida lo que tienes, lo que está a tu lado te quiere. Cuidado con la traición.

Parejas: Algo en sitio de música y poca luz. Inicias nuevos estudios. Afianza lo que haces. La felicidad a tu lado.

Solteros: Cuidado con peleas. Lo que no es tuyo déjalo. Dolores en las piernas de cuidado.

Mujer: La estabilidad y la fidelidad son importantes. Atiende un malestar. Nada es imposible.

Hombre: Debes saber perdonar a los enemigos. Todo se aclara. Verás un nuevo camino a tu vida.

Consejo: Trata de atender tu vida personal.

Leo

Palabra clave: Emprender.

Número de suerte: 503

Paseos a sitios que quieres conocer. No hagas más de lo que puedes ya que te vas a enfermar. Alegrías con los padres de tu casa. Viajes paseos. Evolución económica. Nacimiento de un niño Te conectas con el extranjero. Una persona delgada con un negocio que no funciona.

Trabajo: te pedirán un cambio de oficina. Nuevos temas de trabajo. Te cambias de oficina.

Salud: Rehabilitación.

Amor: Alegrías con hija. Terminas un asunto amoroso complicado. Renacen en ti los sentimientos.

Parejas: Cuidado con enemigos ocultos y te están buscando. Debes ver bien con quien hablas.

Solteros: Nuevas relaciones. La infidelidad te trae problemas con la persona que estas. Caminos abiertos.

Mujer: Algo con la rueda de la fortuna. La suerte de la fortuna te trae ganancias. Bendiciones.

Hombre: Te dan un dinero y lo firmas. Viajes de ida y vuelta. Persona que te lleva comida a tu casa.

Consejo: Baja los niveles de crítica.

Virgo

Palabra clave: Renacer.

Número de suerte: 802

Organiza y planifica tus ideas para que todo salga bien. Cuida más lo que tienes en tus manos. Terminas con una situación tormentosa. La rueda de la fortuna te garantiza un cambio de vida. Un nuevo juego que debes ganar. Algo con apuestas de cuidado. Reuniones con la familia por celebraciones.

Trabajo: Unión. Conversaciones. Acuerdos. Sientes que no descansas. Firmas. Acuerdos.

Salud: depresión

Amor: Se hace realidad tu sueño. Fijas una fecha importante. Estarás muy cansado por lo que haces.

Parejas: Logros triunfos. Llegas a una meta, verás el futuro seguro y estable por lo que haces.

Solteros: Estás cansado de vivir de esa manera buscas una solución ya vives el día a día.

Mujer: Indecisiones. Cambios de metas. Hombre joven que te busca. Alguien de poder que te ayuda.

Hombre: Mudanzas. Mujer adinerada que te busca. Sale el sol en tu vida. Celebraciones.

Consejo: No confíes en todo el mundo.

Libra

Palabra clave: Creatividad.

Número de suerte: 952

Un nuevo empleo. Estarás preocupado por el dinero ya que no te alcanza para esta quincena. No discutas busca la solución a los problemas. Algo con libro. Te pedirán que hagas un cambio. Nuevas decisiones. El negocio que quieres hacer no podrás decidir tú solo. Compras un carro.

Trabajo: Sal de la rutina. Cambiarás monedas extranjeras. La verdad de algo llega a tus manos.

Salud: Dolores en la rodilla.

Amor: Pensaras mucho para tomar la decisión de irte de tu casa. Mujer que te da la espalda.

Parejas: Cuidado ten calma en los cambios y algo con la parte espiritual. Embarazos.

Solteros: seguirás solo (a), controla tu carácter o actitudes. Sitio muy frío que te hace daño.

Mujer: Utiliza la intuición. Mujeres importantes en tu entorno que te buscan con buenas noticias.

Hombre: Eres una persona importante para muchos cuídate. La abundancia y la prosperidad están contigo.

Consejo: Deja la lucha entre el pasado y el presente.

Escorpio

Palabra clave: Ganancias.

Número de suerte: 172

Bendiciones. Celebraciones por triunfos con amigos muy agradables. Te sentirás inútil. Debes ahorrar ya que te viene un gasto. Celebraciones. El amor toca tu corazón. Te avisan de un matrimonio. Compartes una comida especial. Una llamada del extranjero con buenas noticias.

Trabajo: Debes vencer las fallas en tu sitio de trabajo. Te enamoras de compañero de trabajo.

Salud: Estrés

Amor: Celebraciones y reencuentros. Deja la tristeza. Alguien adulto que te busca. Celebraciones.

Parejas: Algo con una llave que te entregan. Ilusiones que no se concretan. Ten calma todo llega. Lo tuyo nadie te lo quita.

Solteros: Sales de un sitio oscuro. Cuidado con lo que comes. Mujer amorosa te busca.

Mujer: Viaje por amor. Indecisiones en un cambio de fecha por viaje. Nuevas ideas.

Hombre: Te sientes atrapado en un lugar piensa bien las cosas. Estarás pendiente de un viaje.

Consejo: No tengas miedo a lo desconocido solo conócelo

Sagitario

Palabra clave: Familia.

Número de suerte: 824

Tendrás una libertad que no esperabas. Debes creer en ti. Obstáculos que vences. Firmas varios documentos. Alegrías y celebraciones. Molestia en un grupo de trabajo que no acepta lo que dices. Debes ver lo que quieres. No hables tanto actúa y hazlo tú. Disfrute en familia.

Trabajo: Buscas la tranquilidad donde trabajas. Te dan un nuevo empleo en un galpón.

Salud: Fatiga

Amor: Después de tanto amor te vas, y dejas lo ganado. No seas negativo en situación, judicial.

Parejas: Dale a tu pareja lo que se merece. Está pendiente de un tercero en tu familia. Paseos nocturnos.

Solteros: Si algo no te gusta no lo aceptes. Sabrás de una mujer que se fue a otro país y le va bien.

Mujer: Debes cancelar las deudas pendientes. Cambios en un problema eléctrico. Nuevos negocios.

Hombre: Se inicia un cambio en tu vida. Algo que es tuyo nadie te lo quita. Tendrás más crecimiento económico.

Consejo: Haz las cosas con amor.

Capricornio

Palabra clave: Riqueza.

Número de suerte: 431

Nuevas oportunidades. Te sorprende confesiones de una persona muy allegada. Te arriesgas a cambios. Compra de vehículo. Te sientes cansado de las discusiones en tu casa y quieres salir de allí. Suéltate no te ates a nada ni a nadie ya que igual esa persona se va y la vida continua.

Trabajo: Realizas un viaje por tu trabajo, pendiente con personas que te acompañan.

Salud: Fiebre malestar general.

Amor: No permitas que estén contigo por interés. Regalo de amigos muy importante para ti.

Parejas: Recuerdos del pasado. Fuerza llega de otra parte. Cambios en tu casa. Algo con un dinero.

Solteros: Compra de computadora. Inicia estudios detenidos. La ignorancia nos destruye, averigua. Viajes.

Mujer: Familiares que llegan lejos y dan mucha alegrías. Cambios en tu vida. No escuches chismes.

Hombre: Malestar general. Algo que abres y tendrás una sorpresa, con un papel que te da todo.

Consejo: La vida es una y se vive una sola vez.

Acuario

Palabra clave: Enamoramiento.

Número de suerte: 692

Logros y triunfos. Debes hacerte una limpieza espiritual. No puedes controlar todo lo que haces. Amiga que necesita de ti. Algo con un familiar que te busca. Inicias estudios superiores. Harás un trabajo donde vive pero no consigues todo. Estabilidad y seguridad en lo que haces.

Trabajo: Hombre y amigo que te ayuda en una situación de trabajo o cambios de ideas.

Salud: Dolor en la espalda.

Amor: Estarás estable en la parte económica recibes un dinero y también ayudas a otros con mucho amor.

Parejas: Sales de un sitio sin deseos de regresar. Inicias estudios. Produces muchos negocios y buen dinero.

Solteros: Buenos deseos y sentimientos de tu familia. Estarás de descanso con alegrías. Harás algo que te gusta.

Mujer: Adelante no te detengas en eso que estás haciendo o iniciando ya que todo lo conviertes en abundancia de lo que quieres.

Hombre: Indecisiones de un viaje. Te sientes atado a algo que quieres hacer. Hombre que te busca de mala manera cuidado.

Consejo: Proyecta cosas positivas.

Piscis

Palabra clave: Bienestar.

Número de suerte: 138

Nuevas aperturas y cambios en tu vida. No puedes estar negativo ni terco en lo que la vida te ofrece. Recibes un dinero por deuda. Cambios en lo profesional. Báñate con miel. No escuches chismes. Cuidado con las dicciones que no son. Piensa bien las cosas. Organiza tu vida. Diferencias

Trabajo: Recibes un mensaje inesperado. Te sientes libre de preocupaciones. Nuevas metas.

Salud: Vómitos.

Amor: No digas tantas mentiras, que te descubren. Amor en prueba. Cuidado con la arrogancia.

Parejas: Celebraciones con la familia y nuevas decisiones. Serás una persona arriesgada.

Solteros: No te dejes manipular por personas que todo el tiempo llora. Viajes de placer y disfrute.

Mujer: Compra de regalos. Familiar con problemas en dónde vive, qué debes ayudar. Hijo que espera por ti.

Hombre: Se prudente cuando hagas un reclamo. Invitación especial a una casa. Madre que te visita.

Consejo: Piensa y evalúa lo que dices.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial