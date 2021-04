Mágicos momentos Para Ryan Swan, a la que la vida le había enseñado que solo podía confiar en sí misma, Pierce Atkins era el último hombre al que debía confiarle el corazón. Pero, ante la presencia cautivadora de Pierce, todas sus defensas parecían desvanecerse como por arte de magia. A Pierce Atkins no le costaría escapar del interior de una caja fuerte ante miles de espectadores.Pero, ¿estaba dispuesto a seguir huyendo de su pasado toda la vida?, ¿o debía escuchar a su corazón y firmar el contrato de matrimonio que Ryan le ofrecía? Lejos de todo Vance Banning estaba harto de la competitividad del mundo de los negocios y de las mujeres ambiciosas que intentaban atraparlo por su dinero, así que decidió refugiarse en una pequeña localidad rural y hacerse pasar por carpintero. Como solo quería paz, tranquilidad y mantenerse alejado de las mujeres, lo último que necesitaba era una vecina guapa, afable y muy persistente; sin embargo, Shane Abbott tenía un encanto especial, y él era incapaz de ignorarla. Vance sabía que solo un tonto volvería a dejarse engañar por una apariencia supuestamente inocente, pero no tenía ni idea de lo resuelta que podía llegar a ser Shane Abbott cuando decidía echar una mano… o entregar su corazón. Un amor para siempreSummer Lyndon, una chef de fama mundial especializada en repostería, se hallaba en la cima de su carrera cuando recibió del magnate hotelero Blake Cocharan una suculenta oferta de trabajo para reformar el restaurante de un lujoso hotel de Filadelfia. No había razón para que Summer aceptara a un cliente tan presuntuoso y arrogante como él. Pero Blake suponía también un desafío. Y Summer nunca daba la espalda a un desafío. Sin embargo, a medida que iba congeniando con su irresistible jefe, Summer veía puesta a prueba de manera definitiva su legendaria fuerza de voluntad.

Autor: ROBERTS, NORA

Genero: Novela Romántica

Páginas: 653

Sinopsis Librería

Por: Reporte Confidencial