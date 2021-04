Más perros robots salen a la calle como policías de Nueva York

New NYPD technology has some people doing a double-take and asking questions. It’s a robot shaped like a dog. @AielloTV reports. https://t.co/NDgcDEY0aX — CBS New York (@CBSNewYork) April 15, 2021

NYPD está desplegando cada vez más en las calles los “Digidogs”, robots en forma de perros anunciados en diciembre para ayudar a combatir el crimen con las ventajas de no cansarse y poder acceder a espacios difíciles sin arriesgar “su vida”.

Pero el video del reciente arresto del hispano Luis González, seguido de uno de estos robots al salir esposado de un edificio NYCHA, ha generado quejas, incluso del alcalde de NYC, Bill de Blasio.

“No lo he visto (el video), pero ciertamente comparto la preocupación de que si de alguna manera es inquietante para la gente, deberíamos repensar la ecuación”, dijo De Blasio ayer en su rueda de prensa diaria. “No sé qué se está haciendo para probarlo, sin duda hablaré con el comisionado (de NYPD) al respecto. No quiero que la gente sienta que está sucediendo algo que no conocen. Así que lo solucionaremos”, citó New York Post.

El robot de 70 libras fue presentado por NYPD en fase de prueba en febrero. Cada uno cuesta $74,000 dólares y cuenta con comunicación bidireccional e inteligencia artificial, usando luces y cámaras que permiten a los agentes humanos ver “sus alrededores en tiempo real”.

El lunes uno de ellos fue desplegado en una situación en Midtown East (Manhattan) que llevó a arrestar a González, como sospechoso de posesión criminal de un arma.

Otros políticos tampoco están contentos con esta innovación de NYPD, incluyendo a la congresista nacional, Alexandria Ocasio-Cortez.

“Creo que realmente habla de las prioridades sesgadas de su liderazgo” (de NYPD), dijo el senador estatal (D) Brad Hoylman, quien piensa que desplegar el costoso perro robot en cualquier lugar socava las relaciones entre la policía y la comunidad, pero especialmente en barrios pobres donde los residentes ya podrían desconfiar de las autoridades. “Merecen una vigilancia que sea humana”, afirmó a Fox News.

Hoylman quisiera que el dinero, el tiempo y la energía gastados en el robot se redirigieran a los esfuerzos para generar una mayor confianza dentro de la comunidad, en vez de desplegar “un juguete de vigilancia de $75,000 dólares”.

La policía de Nueva York recuerda que ha utilizado robots en situaciones de rehenes y materiales peligrosos durante más de cuatro décadas. Pero estos aún están en fase de prueba.

“Esto permite que el departamento de policía funcione con un riesgo mínimo para los agentes involucrados”, dijo en febrero Keith Taylor, profesor del John Jay College of Criminal Justice y veterano de 26 años de NYPD. “Y el valor táctico de eso es inconmensurable”.

El “perro” puede correr alrededor de tres millas y media por hora y subir escaleras, dijeron miembros de la Unidad de Respuesta de Asistencia Técnica (TARU) de NYPD a ABC News en diciembre. “Este perro salvará vidas, protegerá a las personas y a los oficiales, y ese es nuestro objetivo”, afirmó entonces el inspector de TARU, Frank Digiacomo.

Nah they really got these robot police dogs in NYC. This is wild pic.twitter.com/iG7CTPFevH — THEE DON (@1800SPOILED) April 12, 2021

w