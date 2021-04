Las predicciones de Mhoni Vidente para los signos del zodiaco en el amor

La popular astróloga de televisión Mhoni Vidente, reconocida en países como México y Estados Unidos, publicó a través de sus redes sociales las predicciones que regirán a cada uno de los signos del zodiaco en el amor.

*Aries (21 de marzo-20 de abril)

Para la experta, los Aries deben aprender a decir que no en el amor, si esa persona ya no expresa sus sentimientos de la misma manera que al principio. Por ello, recomienda que los regidos por este signo se den un tiempo y se den la oportunidad de conocer personas más compatibles con su signo, como Capricornio o Leo, personas con las que se logrará mayor estabilidad.

*Tauro (21 de abril- 21 de mayo)

Para este signo, Mhoni Vidente dice que en el amor los Tauro seguirán con mucha suerte. Es posible que se presenten varios amores, motivo por el que es importante pensar bien qué persona es la que ofrece mejor estabilidad emocional y luego tomar una decisión. Esta semana, Tauro vivirá días llenos de mucha pasión.

*Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Según la experta, los Géminis deben tratar de manejar más sus emociones y no tratar mal a su pareja. Ella recomienda ser más conscientes y ponerse siempre en el lugar de los demás para que así los conflictos se puedan resolver de una manera más armónica y basado todo en el respeto.

*Cáncer (22 de junio-22 de julio)

Mhoni Vidente dice que esta semana es un buen momento para que este signo ya no piense más en lo que no fue, y empiece a cerrar ese círculo amoroso que le estanca. La mejor manera de avanzar es dejar atrás todo aquello que no aporta y proyectarse a planes y proyectos futuros.

*Leo (23 de julio-23 de agosto)

La experta señala que en el plano sentimental es posible que regrese un amor del signo de Capricornio o Cáncer con la intención de recuperar la relación. Por ese motivo, aconseja hablar de manera clara con esa persona sobre las dudas de la relación con el propósito de llegar a acuerdos que, en caso de reestablecer la relación, haga que la misma se consolide desde el inicio.

*Virgo (24 de agosto-23 de septiembre)

Para los regidos bajo el signo Virgo, las predicciones de Vidente señalan que en el amor continuará el periodo de soledad, el cual ayudará a que el amor propio se fortalezca y por ende los virgo cada vez sean más exigentes para elegir pareja. Según esto, no hay que tener prisa, que “el amor siempre va llegar”.

*Libra (24 de septiembre-23 de octubre)

Mhoni Vidente explica que para los regidos por este signo llegará alguien del signo de Piscis o Aries que buscará entablar una relación estable. Hay que darse la oportunidad de conocer y sobre todo creer que pese a las malas circunstancias del pasado, el amor siempre llega.

*Escorpión (24 de octubre-22 de noviembre)

Para los Escorpión, la astróloga indica que, en cuestiones del amor, se debe tratar de dejar de lado el sentimiento y pensar en quién de verdad expresa un amor real y quién no. Hay muchas personas que a través de la manipulación solo quieren obtener un beneficio económico de los regidos por este signo, por lo que es fundamental detectarlas y alejarlas. Es posible que se acerque un nuevo amor del signo de Aries o Cáncer para establecer una relación más estable.

*Sagitario (23 de noviembre-21 de diciembre)

De acuerdo con la publicación de la experta, los Sagitario que tienen pareja deben tener cuidado con algunos problemas relacionados con una posible infidelidad o circunstancias que conllevan a la separación. Por ser un signo muy tajante en sus decisiones, hay que evaluar todos los aspectos antes de actuar.

*Capricornio (22 de diciembre-20 de enero)

Las predicciones en el amor para Capricornio indican que los regidos por este signo recibirán un regalo o sorpresa por parte de alguien que no esperan, que a futuro puede representar un nuevo amor que traerá mucha felicidad a la vida de los Capricornio.

*Acuario (21 de enero-18 de febrero)

La astróloga señala que los regidos por este signo esta semana deben renovar sus energías, así como cuidarse de los rumores. Es importante que traten de no comentar nada de su vida personal y menos en cuestión amorosa, dado que esto puede conllevar a que se generen envidias que no aportarán nada bueno a la relación.

*Piscis (19 de febrero-20 de marzo)

Mhoni Vidente señala que esta semana a Piscis le buscará un amor del pasado que busca reconciliación, esto debido a la importante huella que suele dejar este signo en quienes le rodean. Sin embargo, la astróloga recomienda hablar claro con la expareja e insistirle en que la relación ya es parte del pasado y que volver no aportará nada sano para ninguna de las dos partes.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial