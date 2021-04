Michael Jordan presentara a Kobe Bryant en la introducción al Salón de la Fama

Michael Jordan presentará a Kobe Bryant en la ceremonia de incorporación al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial para la clase de 2020 el 15 de mayo.

La ceremonia de inducción para la clase de 2020 se retrasó hasta 2021 debido a la pandemia de COVID-19. Junto con Kobe Bryant, los compañeros de la NBA, Tim Duncan y Kevin Garnett, también serán incluidos en el Salón de la Fama, entre otros.

Kobe había dicho anteriormente que quería que MJ o Phil Jackson fueran su presentador del Salón de la Fama, y ​​la leyenda de los Lakers cumplirá su deseo. Será un día especialmente emotivo dado que Bryant no estará allí debido a su trágica muerte en enero de 2020.

Michael Jordan will present Kobe Bryant in the 2020 Naismith Hall of Fame @Hoophall induction ceremony on May 15. Full list of inductees and presenters: pic.twitter.com/iD5r6EIxHF

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 15, 2021