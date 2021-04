Monagas | Hasta Bs. 4 millones semanales se necesitan para pagar pasajes cortos en Maturín

1147649

Maturín.- Los usuarios del transporte público acusaron a la Alcaldía de Maturín de aumentar el precio del pasaje sin consultarlos. Las nuevas tarifas entraron en vigencia este lunes 12 de abril, y establecen montos para carreras largas y cortas, dependiendo del kilometraje. La carrera corta quedó en 200.000 bolívares y la larga en 500.000 bolívares.

Hasta el pasado 11 de abril, el pasaje era de Bs. 100.000 en la capital del estado Monagas. El ajuste de las tarifas se realiza luego de que el sector transporte estuviera semanas paralizado debido a la cuarentena radical. Una persona que pague cuatro pasajes cortos al día necesitará 4.000.000 de bolívares semanales, es decir, 2.200.000 bolívares más del valor del salario mínimo.

«No sabemos cómo se hizo este aumento y tampoco desde cuándo se viene discutiendo. En este tipo de decisiones la municipalidad nunca permite la participación de los usuarios, que terminamos siendo los más afectados», expresó Joanna Calzadilla, residente de Las Cocuizas, a El Pitazo este martes 13 de abril.

Mario Hernández, usuario de La Cruz, dijo que el incremento lo tomó por sorpresa. Se regresó a su casa porque no tenía dinero completo para pagar el pasaje. «El autobusero no me dejó subir porque me faltaba dinero. Por ello, perdí un día de trabajo y la posibilidad de comprar comida más económica”, mencionó.

Daniela Centeno también vive en La Cruz y le sucedió lo mismo que a Mario. Contó que al menos cuatro autobuses de la ruta 26 estaban parados esperando a los pasajeros, algo que asegura es inusual. “A todos nos tomó por sorpresa el aumento. Si la municipalidad nos hubiese consultado o, por lo menos, participado con anterioridad esto no habría pasado. La alcaldía siempre hace esto”, dijo.

En el centro de Maturín los pasajeros se quejaron, además, porque los colectores cobraban más de lo permitido en el caso de la tarifa corta. Carla Chacón, usuaria de la ruta 16, mencionó que el recorrido en el centro es cobrado en 300.000 bolívares cuando debería ser 200.000. También denunció que en ningún autobús se recibe el billete de 20.000 bolívares.

El lunes 12 de abril, el jefe de Transporte Público, Luis Figueroa, dijo a los medios de comunicación que el aumento fue acordado entre conductores e integrantes de las mesas de movilidad urbana. En este sentido, indicó que las tarifas de las rutas periféricas cortas quedaron en 300.000 bolívares mientras que las más largas varían entre 400.000 y 500.000 bolívares. El único precio que no fue establecido fue el de la parroquia La Pica.

