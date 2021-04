Actor de ‘Game of Thrones’ se uniría a ‘Aquaman 2’

¡La Atlántida y Westeros se unen! La secuela del integrante de ‘Justicie League’ tendrá a una de las estrellas de ‘Game Of Thrones’ en su elenco, pues ha comenzado a surgir una noticia acerca de que Pilou Asbæk estaría en ‘Aquaman 2.

El actor de 39 años de edad se dio a conocer a nivel internacional por su papel de Euron Greyjoy en la serie de HBO, además ha participado en distintos largometrajes como ‘Overlord’, ‘Outside the Wire’, ‘Ghost in the Shell’, ‘The Investigation’, entre otras. Ahora podría sumar el Universo Extendido de DC (DCEU) en su currículo.

De acuerdo con Comicbook.com, Pilou Asbæk estaría en ‘Aquaman 2′ con un papel desconocido, pero compartiría créditos con Jason Momoa, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II y Patrick Wilson, bajo la dirección del cineasta James Wan.

Por otro lado, la trama aún sigue siendo un misterio, pero Wan dio varias pistas al respeto en el pasado evento de DC FanDome: «Al igual que la primera película tenía un toque de mi sensibilidad de terror, en lo que respecta a la secuencia de Trench, diría que habrá un poco de eso en la próxima. Creo que es algo que es una gran parte de lo que soy, y surge naturalmente en este tipo de películas».

Hasta ahora se sabe gracias a varios de los actores de la película que ‘Aquaman 2′ comenzará sus grabaciones en el verano del 2021, pues su estreno lo tiene planeado para el 16 de diciembre del 2022, pero malas noticias para los fans del director Zack Snyder, ya que está película no estará relacionada con el Snyderverse a pesar de que el público ha hecho una petición de restaurar este universo.

Wipy

Por: Reporte Confidencial