Adriana Azzi: Horóscopo del 16 de abril de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 16 de abril de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Voluntad.

Número de suerte: 307

Muchas ideas en tu mente. Jefe que te pide que no te vayas. Hombre blanco alto que busca apoyo en ti. Irás a sitio de medicina por amigo con emergencia. Tendrás buen humor frente a un grupo. Cuidado con tus ahorros. Gastos no necesarios. Cambios de carro. Paseo en grupo.

Trabajo: Camina siempre con paso resuelto hacia el progreso. De ti depende tú cambios de cargo para mejor.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Dudas por una persona que llega y te cambia tus sentimientos. No puedes tapar los sentimientos.

Parejas: Nuevas oportunidades. Nuevos amigos. Asistirás a un taller de mejoramiento personal.

Solteros: Llega a tus manos una revista de San miguel Arcángel con un mensaje especial para ti. Viajes.

Mujer: Un nuevo amor. Solucionas un problema médico. Buscas un cambio en tu vida en lo personal.

Hombre: Deberás evitar suspicacias. Cuídate de amores platónicos. Diferencias con tus parejas.

Consejo: Camina hacia adelante.

Tauro

Palabra clave: Beneficio.

Número de suerte: 912

No te detengas sigue tu camino. Nuevos proyectos. El mundo está lleno de luz divina para ti. Buscas aclarar una versión. Pedirás permiso para arreglar un problema personal. No pierdas el control en una reunión. No inviertas si no estás seguro. Cambios favorables. Evolución.

Trabajo: Escucharas murmuraciones en cargo o trabaja nuevo. Dinero que gastas muy rápido.

Salud: Estabilidad.

Amor: Viajas por placer ya que estuviste guardando el dinero para ello. Regalo sorpresa en la puerta de tu casa.

Parejas: Tendrás que esperar mucho por algo en tu trabajo. Procura no ser grosero en tu casa ya que trae problemas.

Solteros: Alguien querido que está pasando por algo difícil. Te sentirías amado por desconocidos.

Mujer: Cuidado con lo que atraes de tus vidas pasadas. Compra de perfumes para salida especial.

Hombre: Debes tomar tus medicamentos. Firmas contratos y nuevos negocio se te abren las puertas.

Consejo: Mira el lado hermoso de la vida.

Géminis

Palabra clave: Animo.

Número de suerte: 102

Se alegre y optimista. Haz las cosas con amor. Dios nos guía siempre. Escuchas murmuraciones de alguien querido. No permitas que tus suegros se metan en tu relación. Felicidad. Una mujer de vacaciones que te complica la vida. Superas vacío interior. Paseo en la playa.

Trabajo: Compra de mercancía nueva. Asistirás a una convención. Tendrás una nueva emoción en lo laboral.

Salud: Dolor de cintura.

Amor: Te involucras con varias personas. Te interesa una vecina (o). No dependas de otros. Cambios drásticos.

Parejas: Compras con la familia por dinero que cobras. Se humilde con los demás y logras mucho.

Solteros: Ten cuidado con las rupturas. Llega la estabilidad económica. Persona importante se te acerca.

Mujer: No valoras cuánto valen lo que tienes en tu entorno. La vida te da una enseñanza. Disfrutes inesperado.

Hombre: No te detengas vive la vida. Bendiciones en la calle. Hay cosas incorrectas que debes corregir.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Cancer

Palabra clave: Fortaleza.

Número de suerte: 622

Todo tiene su momento. Aprende a dar y recibir para que todo circule. Ayuda sin querer transformar a quien ayudas. Celebraciones y alegrías por alguien que obtiene un triunfo. Te encuentras con una persona en cafetería.

Hablas con un familiar por mala conducta ante todos.

Trabajo: Dinero que te llega por tu trabajo. Lucha por lo que quieres y por lo que es tuyo.

Salud: Malestar visual.

Amor: Alegrías y triunfos con tu familia. Viajes inesperado a sitio de mucho frío. Compras necesarias.

Parejas: Viaje de placer y disfrute. Tendrás mucha actividad. Cambios profundos y te replantean algo.

Solteros: Has perdonado muchas veces. Debes confía en alguien y sentir que dios está contigo.

Mujer: No dejes que el miedo te asalte. Controla tus nervios en una reunión importante. Disfrute en familia.

Hombre: Viajes al extranjero que le dan un cambio a tu vida. Conoces a una persona bajo una lluvia.

Consejo: Solo dios búscalo.

Leo

Palabra clave: Hijos.

Número de suerte: 217

Se optimista. Ten ánimo vencerás todas las dificultades. No pierdas la serenidad ante las adversidades. Descifras un código que estabas buscando y te trae dinero. Algo con un hombre de poder y dinero y te trae muchas alegrías adelante no te lo niegues. Viajes y cambios.

Trabajo: Te valoran o reconocen tu trabajo. Amor en tu sitio de trabajo por persona especial.

Salud: Cuidado con la caída del cabello.

Amor: Superas una situación de deuda por un familiar. Discusiones en la calle de cuidado por tu salud.

Parejas: Te proponen un negocio o viajes. Deja las peleas. Tienes deseos por otras personas.

Solteros: Con la verdad logras todo. Entrégate y ama a esa persona que te busca. Conversaciones con amigo.

Mujer: Cuidado con comidas en cena especial. Firmas un negocio que te da una nueva oportunidad y cambios.

Hombre: Dudas que se te pasara. Familiares en una reunión que te critican. No cuentes tus secretos a otros.

Consejo: Aprende a perdonar.

Virgo

Palabra clave: Tolerancia.

Número de suerte: 700

No pierdas la calma. Trata de descubrir tu camino. Ser verdadero (a) ante un grupo. Te invitaran a sitio para competencia de baile. Emociones y alegrías. Te alejas de persona comprometida. Llamada telefónica que no puedes escuchar y te preocupas. Cuidado con el consumo el alcohol.

Trabajo: Cansancio por mucho trabajo. Recibes ganancias pero los gastos están iguales. Sorpresas.

Salud: Malestar de oído.

Amor: Algo con edificaciones cercanos a ti. Aunque tengas dudas en algo, debes persistir. Triunfos en tu entorno.

Parejas: Debes hacer mantenimientos en tu casa o algo de tu propiedad. Inicias estudios en algo que te gusta.

Solteros: Una nueva dinámica en tu vida amorosa. Salidas nocturnas con compañeros. Estudios por tu empleo.

Mujer: Ampliación en tu vida amorosa con la persona que estas. Compra de vivienda o crédito que te aprueban.

Hombre: Llega la apertura de algo nuevo. Llamadas telefónicas que te molestaran por apuros inesperados.

Consejo: Si vas a discutir, hazlo con serenidad.

Libra

Palabra clave: Cumplir.

Número de suerte: 190

Salidas y paseos con niños. Algo con una herencia que te llaman. No digas no si no sabes lo que te van a ofrecer. Algo con un cambio de fecha. Nuevas ideas. Te llega el bienestar y prosperidad a tu vida. Se activa el amor. Cuidado con los celos no son buenos. Tendrás una nueva visión de trabajo.

Trabajo: Algo con un mercado donde te dan una nueva oportunidad. Cuidado con prestar dinero.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Lealtad con amigo. Cuidado con celos de una amistad. Hecho curioso en una tienda.

Parejas: Recibes una sorpresa. Tu pareja te pide ayuda espiritual. Baja la presión con tu pareja.

Solteros: Compras repentina. Llamada importante. Pagos en tu entorno que debes hacer.

Mujer: Recibes un regalo sin remitente. Un amor secreto en tu vida que quiere que todo se sepa.

Hombre: La rueda de la fortuna gira para hacer cambios en tu vida. Recibes ayuda de una mujer importante.

Consejo: Hoy por ti mañana por mí.

Escorpio

Palabra clave: Felicidad.

Número de suerte: 401

Recibes una llamada importante de alguien de poder por un empleo. Debes cumplir con tus promesas Cambios. Mudanza. Viajes. Alegrías por cambios en tu vida y en lo que esperas. Madre que debes convencer en algo que quieres. Grabas un programa. Compra de un celular con muchas cosas.

Trabajo: Situación incómoda en tu trabajo donde te obligan aceptar un cargo o trabajo que no lo quieres.

Salud: Nervios que controlar.

Amor: Recibes una importante noticia. Tomas acciones para hablar con tu ser queridos. Importantes cambios.

Parejas: Es tiempo de sentarte y conversar con tu familia. Debes romper con la rutina. Celebraciones.

Solteros: Los viajes serán trascendentales. Cierras tratos. Progreso en tu profesión.

Mujer: Debes cuidar tu salud por el estrés. Ten confianza en ti mismo. Le moverás el piso a un hombre cercano.

Hombre: Necesidades internas que necesitas aclarar. Amigos que te busca para aclarar algo.

Consejo: Se agradecido (a).

Sagitario

Palabra clave: Ilusiones.

Número de suerte: 892

La felicidad está dentro de ti. El sol derrama rayos de luz en tu vida y camino adelante. Viajes. Logros. Negocios. Hecho curioso con una ropa de color dorado. Logras el éxito ten presente que el bien siempre vence. Utiliza tu intuición. Debes compartir en familia. Salidas a sitio de playa.

Trabajo: Molestia en tu trabajo ya que no reconocen lo que haces o tu no reconoces a tus trabajadores.

Salud: Sin novedad.

Amor: La buena suerte está contigo en ese día aprovecha. Se optimista. Deja los nervios que todo saldrá bien.

Parejas: No dejes de vivir momentos importantes con tu pareja por otro no vale la pena. Nuevos conocimientos que ayuda en tu familia.

Solteros: No te metas en cosas que no son tus problemas. Comunica tus ideas. Escribes algo para un libro.

Mujer: Controla tu carácter no discutas en tu casa. Ten cuidado con un vehículo que trabaja para ti.

Hombre: Debes lidiar con un desequilibrio en tus sentimientos o emociones. No te sientes seguro con quien estas.

Consejo: No muerdas la mano que te da de comer.

Capricornio

Palabra clave: Calma.

Número de suerte: 956

Olvida y sigue adelante. Tu familia te acompaña en tus problemas adelante no estás solo (a). Sabes de una mujer que está lejos. Días de muchos movimientos. Coloca en tú casa flores amarillas. Nuevas oportunidades en cambio de vivienda. Debes ayudarte con la parte espiritual para tu energía.

Trabajo: Cambio de empleo. Enamoramiento en tu oficina. Logros después de mucha lucha.

Salud: Equilibrio.

Amor: Grandes cambios en el amor. Te harás una carta astral para tu ayuda inmediata.

Parejas: Recibes buenas noticias y tendrás la oportunidad de cambiar tu vida y la de tu familia.

Solteros: Trata de no ser tan complicado (a) con los demás. Resume lo que quieres.

Mujer: Llamada importante. No exijas ya que tú no quieres dar. Harás mucho en estos días en tu casa.

Hombre: Recibes una tarjeta. Compra de vehículo o cambio de ello. Debes ser más alegre. Organízate.

Consejo: Se agradecido (a) cuando te ayudan.

Acuario

Palabra clave: Descubrir.

Número de suerte: 235

Estudia no te quedes detenido (a). No escuches a personas chismosas y enredadoras. Te encuentras en un camino con personas que no veías y tendrás sorpresas. Descubres una mentira. Hijo que espera de ti. Tienes algo pendiente que debes cumplir. No puedes abandonar a los que te aman.

Trabajo: Hay cosas que definitivamente será un poco difícil pero se da ya que es para ti.

Salud: Malestar febril.

Amor: Un nuevo amo. Estás en búsqueda de alguien especial. Malestar en tu entorno por chisme de alguien conocido.

Parejas: Cambios laborales o personales. Debes planificar lo que quieres. Te involucras con terceros en el amor.

Solteros: Compra de alimentos. Alegrías celebraciones y brindis. A nivel profesional logros con tu pareja.

Mujer: Mudanzas y cambios. Un dinero que recibes. Reunión por herencia. Dinero que llega a tu casa.

Hombre: No creas en lo que dicen los demás. Debes mejorar tus hábitos de comida. Estarás dispuesto hacer justicia.

Consejo: Se optimista y vencerás.

Piscis

Palabra clave: Belleza.

Número de suerte: 423

Tienes un trabajo y es ayudar al que cae levántalo. La cooperación es una de las cosas más sublime de la vida. Te preocupa algo religioso. Firmas unos documentos. Proyectos por compras. Algo que llega a tu vida para tu prosperidad. Una persona te ayuda a pagar una deuda. Cambios.

Trabajo: Estarás dispuesto (a) a sacrificarte por otros. Mucho cansancio en este día. Mujer que trabajó contigo que regresa del pasado.

Salud: Dolores de cabeza por estrés.

Amor: Cuando se quiere se hace sacrificios. Asistes a una fiesta. Algo sentimental en tu vida que la cambia.

Parejas: Algo importante con hombre conocido. Pon atención a una información de un periódico.

Solteros: Cuidado con las pasiones donde no te conviene. Salidas nocturna con alguien especial.

Mujer: Asistes a sitio religioso y traes mucha fe en lo que pides. Mudanzas recientes. Caminatas necesarias.

Hombre: Usa la balanza para que sepas que hacer. Te entregas con amor y logras lo que quieres.

Consejo: Dios actúa siempre en beneficio tuyo.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial