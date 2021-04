Alcaldía de Mariño inicia programa “Luz para tus Ojos” Misión Milagro

A través de la Dirección de Salud Municipal, el alcalde del municipio Mariño, Francisco González inició este jueves el despliegue del Programa “Por Amor a mi Pueblo” en el sector Los Clavelitos de la Comuna Ciudad Marinera.

Del mismo modo, dio inicio el Programa Misión Milagro “Luz para tus Ojos”, con el que fueron beneficiados 30 porlamarenses con lentes de acuerdo a las patologías de visión en cada caso.

También fueron atendidas 280 personas con la entrega de lentes de visión, consulta de medicina general, entrega de medicamentos pediátricos, atención ginecológica con el estudio Papa Nicolau, desparasitación, equipo de peluquería, barbería y vaso nutritivo de la Fundación Social Santiago Mariño.

Al igual que, se realizaron actividades recreativas y deportivas para los niños y niñas organizadas por el Instituto Municipal de Deportes y 40 mascotas con el servicio veterinario de Misión Nevado.

Ante ello, Rosanyuli Sánchez favorecida con los lentes manifestó, “esta es una alegría muy grande la que me ha dado nuestro alcalde, me ha entregado mis lentes, estaba muy necesitada de ellos porque con precios tan altos no los podía adquirir, pero aquí está la revolución con sus Misiones dándonos bienestar, muchas gracias”.

Por su parte, el señor Benito Quijadareconoció y agradeció la acción social, “muy contento por esta jornada que trajo el alcalde Francisco González, aquí se están prestando servicios importantes, lo que agradezco ya que me he beneficiado. Buena labor, sigan adelante”.

Con redacción de Porlavisión.