Donovan Mitchell sale con ayuda de la cancha tras lesión

La NBA esta en alerta, después de que la Estrella de los Utah Jazz, Donovan Mitchell salió lesinado aparentemente de su pierna izquierda.

Las lesiones han golpeado duramente a la NBA en esta temporada, la mayoria de estrellas de la NBA, ya han sufrido por lesiones que lo sacan por mucho tiempo de la cancha. Lebron James, Anthony Davis, Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant y otras estrellas han sufrido lesiones.

Todavía no se sabe la gravedad de la lesión de Donovan Mitchell pero la manera en como sale del juego no da buenas señales. Aunque esperamos que el jugador de Utah pueda regresar pronto a las canchas.

Aquí el video de la lesión:

Donovan Mitchell was helped off the floor by his teammates after suffering an apparent leg injury. pic.twitter.com/yLqyJFbob0

— SportsCenter (@SportsCenter) April 16, 2021