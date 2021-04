El Carvativir, lejos del salario venezolano y de la aprobación científica

El salario mínimo de un venezolano está constantemente alejado de los costos en el mercado y queda en evidencia incluso para la administración de Nicolás Maduro cuando insta a los venezolanos a utilizar el Carvativir para tratar el Covid-19.

En la cadena de farmacias Farmatodo el costo del medicamento es de Bs. 6.945.489, mientras que el salario mínimo integral de venezolano en un mes es igual a Bs. 1.800.000 (extraoficialmente). Es decir, que si la aprobación científica del Carvativir existiera el ciudadano que gane solo ese monto no podría adquirirlo.

Hoy el venezolano solo se puede refugiar en las medidas de bioseguridad (a medias ante la falta de agua para el lavado de manos) porque hasta la fecha, aunque han llegado vacunas como la Sputnik V, estas son inicialmente para sectores priorizados como el de salud que tampoco ha sido inmunizado al 100%.

El médico infectólogo Julio Castro aseguró que el Carvativir, las “gotitas milagrosas” de Maduro no son un medicamento aprobado por la comunidad científica. Sin embargo la administración chavista hasta ordenó a las farmacias privadas y públicas el despacho de cuatro unidades por persona y comenzó su distribución el pasado 10 de abril, según Eneida Laya Lugo, ministra de Comercio.

“El Carvativir no se produce comercialmente para nada ni es un medicamento estándar que haya sido aprobado. No tiene ninguna fase de investigación en ninguna parte del mundo, no ha sido publicado en ninguna revista científica reconocida, ni se han discutido sus resultados”, expresó Castro durante una entrevista con el periodista César Miguel Rondón el pasado 26 de enero, cuando el chavismo ya asomaba el fármaco para combatir el virus.

«Aún no existen medicamentos desarrollados y aprobados específicamente para curar el Covid-19. No obstante, una serie de medicinas de existencia previa, como el Remdesivir, han sido recomendadas y aplicadas en los pacientes para tratar los síntomas causados por la enfermedad, a falta de tratamientos específicos», explicó el médico el pasado mes de marzo ante la insistencia de Maduro con el fármaco.Según los especialista, el principio activo del Carvativir es el Isotomol y el Carvacol, substancias emanadas de aceites esenciales de plantas como el orégano y el tomillo.“Los extractos de tomillo tienen el potencial terapéutico para el coronavirus, la influenza y otros virus patógenos y afecciones virales respiratorias”, explicó el doctor Rafael Rangel-Aldao de la Academia Nacional de Medicina, y aclaró que “los principios de este medicamento deben tener cierta actividad contra el virus, pero no hay ninguna publicación científica, ni nacional ni internacional, que demuestre la eficacia”.En ese momento Rangel-Aldao recomendó «esperar por mayores datos», mientras Maduro decía que el medicamento era eficaz al 100%.Exigencia de vacunas La distribución del fármaco ordenada por Maduro no opaca la petición de acceso a las vacunas en el país.El sector salud, estudiantes y representantes de la Iglesia católica, piden al Estado las vacunas para la población venezolana, que atraviesa un colapso del sistema sanitario ante las deficiencias de los servicios básicos y la falta de insumos.“Vamos a dejar de contar fallecidos y a empezar a contar vacunados”, exigió este miércoles 14 de abril la doctora Hilda Rubí González.«Que el país tenga acceso a las vacunas contra la Covid-19 es una prioridad. Es urgente que se consolide un Plan de Vacunación, con asesoría de todos los sectores, academias, ONG, sector empresarial, voluntariado, Etc. Es necesario frenar el sufrimiento del país», señaló Castro el pasado 11 de abril.

Venezuela tiene hasta el último reporte presentado por el chavismo, un total de 179.365 casos de coronavirus, de los cuales 161.820 personas se han recuperado. Mientras tanto el total de fallecidos llegó a 1.853.

Este año el conteo de muertos se ha incrementado con el pasar de los días, siendo el mes de marzo el que más fallecidos dejó, aunque abril va en camino a ser para la fecha el que más pérdidas ha dejado.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial