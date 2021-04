FAN mueve a la milicia a Apure, pero dice que no descuida el Esequibo

Las Fuerzas Especiales de la FAN en Apure realizaron ejercicio de tiro de precisión nocturno para mantener e incrementar el nivel de apresto operacional, la cohesión y capacidad combativa contra los «Grupos Irregulares Armados Colombianos». Hasta ahora ni el Ministro de la Defensa ni el jefe del Ceofan se han trasladado a la zona de conflicto

En la zona fronteriza de Apure, la Fuerza Armada Nacional (FAN) controla la situación, aseveró el jefe del Comando Estratégico Operacional (Ceofan), almirante en jefe Remigio Ceballos Ichaso, el 11 de abril.

Mientras tanto, el alto oficial ha encabezado reuniones con el Estado Mayor de la recién creada Zona Operativa de Defensa Integral Temporal Especial (Zodite) “GD José Cornelio Muñoz” y de la 94 Brigada Especial “Negro Primero”.

De acuerdo con Ceballos Ichaso, “la conformación de esta Zodite y Brigada Especial en Apure permitirá al Ceofan fortalecer las estrategias y acciones de las operaciones, para la expulsión definitiva de los Grupos Irregulares Armados Colombianos Terroristas y Narcotraficantes (Griacolt)».

La nomenclatura de estos grupos forma parte del discurso de la FAN tras el inicio de los enfrentamientos en el Alto Apure, el 21 de marzo. Los Griacolt son, para las organizaciones no gubernamentales (ONG) y sectores políticos, un eufemismo para referirse a la guerrilla.

No es la primera vez que se activa una Zodite. En julio de 2020, el gobernante Nicolás Maduro ordenó crear dos Zodite: una en los municipios Mara y Guanipa del estado Zulia, y otra en los municipios García de Hevia (La Fría) y Ayacucho (Colón) de Táchira.

Estas zonas se anunciaron como parte de la política del Estado para combatir el avance del covid-19. “Es una autoridad única que estará allí presente para garantizar en todos los frentes de batalla, salud, defensa militar y seguridad, hacer una contención mayor en todos los pasos ilegales y contrarrestar el paso ilegal de personas”, explicó el jefe del Ceofan en 2020.

FAN da encomienda a generales

En medio del combate en Apure, el ministro Padrino López informó que el general de división Alejandro Javier Benítez Marcano fue designado comandante de la nueva Zona Operativa Especial Temporal en Apure. Viene de desempeñarse como comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Temporal Especial Sucre, en Táchira; y al igual que en el cargo anterior, se asignó a su mando personal profesional y de tropa.

“La ZODI Temporal Especial Sucre estará dedicada única y exclusivamente a evitar el ingreso por trochas y a tomar las acciones legales que correspondan”, dijo el Ceofan.

Benítez Marcano pertenece a la promoción » Gral. de División. “José Trinidad Moran” que en 1990 egresó del Ejército. El otro militar escogido en medio de las operaciones fronterizas es el general Wilfredo Alexander Medrano Machado, quien comanda la 94 Brigada Especial Especial “Negro Primero» en Apure. Este oficial fue comandante de la 12 Brigada Caribes, ubicada en el estado Zulia.

La ZODI Temporal en Apure no significa el cese de funcionamiento de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Apure, adscrita a la Región Estratégica Integral (REDI) Los Llanos.

Tanto el Ceofan como la ZODI Apure informaron, el 13 de abril, que las Fuerzas Especiales de la FAN ejecutaron un ejercicio de tiro de precisión nocturno, «con la finalidad de mantener e incrementar el nivel de apresto operacional, cohesión y capacidad combativa contra los Grupos Irregulares Armados Colombianos Terroristas».

Fuerzas Especiales #FANB ejecutaron ejercicio de tiro de precisión nocturno, con la finalidad de mantener e incrementar el nivel de apresto operacional, cohesión y capacidad combativa contra los Grupos Irregulares Armados Colombianos Terroristas. ¡Integrar es Vencer! pic.twitter.com/0zWnylaljc — ZODI 31 APURE (@ZODI_Apure) April 14, 2021

“En Apure hemos desmantelado varios campamentos, casi una tonelada de narcóticos hemos incautado, cuatro aeronaves neutralizadas. Estamos trabajando las 24 horas, hasta garantizar la paz y la tranquilidad”, aseveró el jefe del Ceofan, almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso.

El oficial dijo que hasta el 11 de abril había 43 detenidos, con lo cual se sumaron 10 a los anunciados por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el 5 de abril, desde Miraflores. En el combate, la Fuerza Armada ha perdido a 9 militares.

Sin descuidar el frente

El 13 de abril, cuando el gobierno de Maduro y la Fuerza Armada conmemoraron el día de la milicia, el gobernante dijo que 1000 milicianos, que según aseguró son voluntarios, apoyarán a la FAN en Apure «para reforzar la seguridad, el adiestramiento, la equipación y la organización de los efectivos».

«Les ratifico la orden a la FAN y a la milicia en el estado Apure, de aplicar la doctrina: Guerra de todo el Pueblo contra grupos irregulares y terroristas colombianos», enfatizó Maduro.

Según el comandante general de la milicia, mayor General Manuel Bernal Martínez, las labores en la zona fronteriza han permitido recuperar 11.000 ametralladoras, 200 fusiles automáticos pesados y 1.000 fusiles de combate tipo FAL. «Lo hemos recuperado y proponemos que el 60% vaya a la frontera de Zulia, Táchira y Apure», acotó.

🗣️#Enterate El Comando General de la @Milicia_B1 a través de la Dirección de Logística, realizó entrega de material de intendencia destinado a 56 Tropas Alistadas y 50 Milicianos Pie de Lucha, adscritos a los CMM ZODI Capital y CMM ZODI Apure.#YoSoyFANB#FANBEsSoberania pic.twitter.com/rVwSB0xcAw — MG. Manuel G. Bernal M. (@cmdtemiliciab1) April 12, 2021

El 7 de abril, Ceballos Ichaso anunció que la FAN envió tropas de acción rápida para «elevar pie de fuerza» en la zona fronteriza del estado Apure. El alto oficial expresó que el objetivo de la orden que dio el gobernante Nicolás Maduro es «combatir, perseguir expulsar y capturar a todo grupo irregular armado colombiano narcotraficantes terroristas y paramilitares. No descansaremos para traer la paz y garantizar la protección total del pueblo venezolano».

Cinco días después, el director de Fundaredes, Javier Tarazona, dio cuenta de que el despliegue de militares hacia la zona continuaba.

Siguen recibiendo contingente de militares e insumos en el aeropuerto de Guasdualito estado Apure, para atender esta zona en conflicto con la guerrilla del frente décimo de las FARC-EP @Obs_REDES @FundaREDES_ pic.twitter.com/eYocaJlVAj — Javier Tarazona (@javiertarazona) April 12, 2021

En medio de la situación en la frontera apureña, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que las tareas operativas que realiza la organización castrense en la zona, en combate desde el 21 de marzo, no la distraen de otro objetivo estratégico como lo es la defensa del Esequibo.

«La operación que está realizando la FAN en contra de la criminalidad exportada desde Colombia a nuestro Apure, en lo absoluto resta el ejercicio de soberanía en nuestro territorio, ni desvía la atención en la legítima reclamación sobre la Guayana Esequiba», aseguró Padrino López.

El 22 de enero de este año, la FAN anunció el inicio del patrullaje sobre la Fachada Atlántica. «Por orden de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro,‪ el Ceofan a través de la Armada‬ ejecuta acciones de patrullaje de manera coordinada y planificada manteniendo el constante monitoreo para garantizar la defensa y soberanía de nuestra fachada atlántica», señaló entonces el jefe del Ceofan.

No llega el Alto Mando

El 10 de abril, la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, cuestionó que ni el Ministro de la Defensa ni el jefe del Ceofan se han trasladado, hasta ahora, hasta la zona de conflicto en Apure. El señalamiento fue emitido a propósito de la visita que el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, se trasladó hasta Arauquita, con la Misión de Verificación Internacional, para conocer la situación de los migrantes por el conflicto armado en la frontera.

Ministro de Defensa de Colombia en Arauquita con Mision de Verificación Internacional para evaluar situación humanitaria y apoyar a migrantes por conflicto armado en frontera Para cuando la visita a Apure del Ministro de la Defensa @vladimirpadrino y del Cmdte del CEOFANB? … https://t.co/Oqlz6O4yXD — Rocío San Miguel (@rociosanmiguel) April 10, 2021

Juan Francisco García, coordinador de Fundaredes en Apure, señala que ninguno de los dos altos oficiales ha aparecido por la frontera, pero, además advierte que la FAN no ha sido clara en su balance al país.

¿En qué aspectos hay opacidad? «Sostengo que no hay claridad cuando se miente acerca de los detenidos, los trasladados a la cárcel de Santa Ana, Táchira, son campesinos, ahora criminalizados como guerrilleros. No publican sus identidades. No tienen acceso a sus familiares, son enjuiciados en tribunales penales», subraya Juan Francisco García.

Añade que a las ONG, y a los medios de comunicación no se les permite llegar a La Victoria. «Cualquier movimiento inusual en el territorio genera detenidos, secuestrados, como ya nos ocurrió». Asimismo, indica que es falso que la mayoría de los desplazados en medio del conflicto haya retornado a La Victoria.

El 31 de marzo, García solicitó ante el Ministerio Público abocarse a la investigación de «las violaciones de derechos humanos ocurridas en medio de enfrentamientos de carácter bélico entre la Fuerza Armada Nacional y un sector disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o derivadas con ocasión de esos enfrentamientos, o incluso usando esos enfrentamientos como fachada que repercuten significativamente en la población».

FAN despliega insumos

Mientras los mandos militares hacen anuncios constantes y propaganda sobre el combate operativo en Apure, la Dirección General de Salud de la FAN, a cargo del general de división Pedro Jesús Serrano Duque, llevó insumos sanitarios a la ZODI Apure. En un reporte de TVFAN, el oficial señala: «Es responsabilidad de nosotros llegar a la frontera en esto momentos».

Seguidamente, añade que para un soldado, «la primero arma es la salud». La FAN reportó que el 11 de abril, el general Serrano Duque, realizó revista al dispositivo de salud militar Apure, con lo cual «constató los servicios de salud y atención médica» para los soldados desplegados en la zona fronteriza.

@DigesaludFANB en el combate contra el #COVID19 y en el fortalecimiento de la atención efectiva de la salud en el Alto #Apure, realizando importante dotación de insumos de bioseguridad, equipos y materiales médicos quirúrgicos #ACuidarnosMas pic.twitter.com/12wf2DBHOx — DIGESALUDFANB (@DigesaludFANB) April 13, 2021

