Guerra: El plan de Maduro es que renunciemos a la vía electoral

El economista y diputado de la AN/2015, José Guerra, aseveró este jueves que el “plan” de Nicolás Maduro es que la oposición que integra “renuncie” a la vía electoral para de esa manera no se vea reflejada “la mayoría que somos” en la calle.

“Hay un esfuerzo que pasa por la vía electoral, y que se cuenten los votos, pero que se cuenten bien. ¿Cómo puede ser Elvis Amoroso exconstituyente, exdiputado, excontralor, aspirando a ser presidente del CNE? Sandra Oblitas, Tania D’Amelio que fueron militantes del Psuv. Hacen eso para que las fuerzas democráticas digan que así no podemos participar, te excluyen, porque para mí el plan de Maduro es que renunciemos a la vía electoral entonces que estemos ique inventando atajos, mencionan operación Gedeón, que Cúcuta, y otros para tenernos en ese camino de la ilegalidad para que la mayoría que somos nosotros no se pueda reflejar en la calle”, expresó Guerra en una entrevista con Vladimir Villegas en el programa Vladimir y Punto vía YouTube.

En ese contexto, agregó que “soy un creyente de la ruta electoral, si alguien ha criticado este régimen he sido yo, pero creo en la ruta electoral, creo que Venezuela necesita un gran acuerdo, el chavismo no puede gobernar solo y nosotros tampoco, hay que buscar un acuerdo mínimo porque sino no hay país para nadie. En este país ni siquiera hay control, como se ve en Apure, en el Arco Minero. Somos el país más pobre del hemisferio occidental, esta gente dilapidó la mayor riqueza que ha podido tener Venezuela en los últimos 22 años, la volatilizó, el aparato productivo está diezmado, las instituciones no existen”.

“El partido PJ quiere es votar. Recuerdo en 2005 cuando todo el mundo se lanzó por el tobogán de la piscina vacía de la abstención recuerdo que Julio Borges fue a votar. Eso fue un gravísimo error. Hemos estado allí. Hay ciertas condiciones para que sea una elección, porque si no es una coronación. Debe haber un CNE decente, que restablezcan las tarjetas de los partidos. Cada vez que un candidato está despuntando lo inhabilitan, lo matan. Eso no es competencia electoral. Queremos buscar condiciones y que se cuenten los votos. Cuando ganamos una gobernación de una vez le ponen un protector. Debemos rescatar la vía electoral, y es la vía electoral, no es otra, con los votos es que se puede obtener el poder en el país”, reiteró.

Inhabilitación y acusaciones de Jorge Rodríguez de corrupción



En torno a ser un parlamentario en el exilio, Guerra aclaró: “Cuando me inhabilitaron y me dijeron que si iba a Venezuela me iban a meter preso solo tenía 500 euros y estaba en Europa. Luego me fui a EEUU. Trabajé en el Banco Central 21, mi jubilación la invertí en 2004 en dólares, en divisas, porque si me quedaba en bolívares me iba a arruinar la inflación, me anticipé a eso. Mis hijos son profesionales en el extranjero, tienen un buen ingreso, y ayudaron a su papá que los ayudó a ellos cuando estaban estudiando. Mis bienes están perfectamente identificados, mi apartamento lo compré con un crédito del BCV. Mi mamá nos dejó dos casas valoradas en 30 mil dólares”.

“Creo que Jorge Rodríguez no es la mejor persona con la mejor reputación para hablar de esto, para mí que se investigue, con mis bienes no hay problemas. Yo generé recursos con mi profesión, porque dejé de ser empleado público. Generé dinero cuando la reconversión y gestión con bancos, y con eso no hay problema. ¿De dónde sale la plata con la que viaja Jorge Rodríguez?, ¿de dónde sale esa plata si no hay ingresos?, la investigación sobre hechos de Pdval. Ojalá investiguen esos casos de corrupción. Lo mejor es que se investigue todo. Jorge Rodríguez no me puede dar una lección de moralidad cuando sabemos la corrupción rampante que ha habido en los últimos años, y no hay investigación de los casos”, denunció.

Finalmente, José Guerra reconoció que en la universidad “di ese salto hacia la izquierda, pero siempre estaba la reflexión crítica. La primera vez que fui a Cuba los ojos se me abrieron. Llegué con una visión muy crítica del modelo cubano, no me gustó la falta de libertad, la gente hablaba con miedo. Allá los taxistas nos decían que no había incentivos para trabajar. Siempre tuve inclinación hacia la política, estuve en el Banco Central cuando los hechos de 2002 pero no tuve participación en ello”.