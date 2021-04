Habitantes de La Vega informan que enfrentamientos ocurren desde hace 15 días

1150657

Caracas.- Vecinos de La Vega contaron a El Pitazo que los enfrentamientos entre la banda del callejón El Carmen, que pertenece a esa localidad, y miembros de la agrupación criminal de el Coqui, tienen una data de 15 días.

Detallaron que las balaceras se intensificaron durante los últimos cuatro días. “Esta semana comenzaron el intercambio de disparos a eso de las 11:00 am corrido hasta las 4:00 pm, los días anteriores se escuchó el plomo cruzado luego de las 7:00 pm, pero eran breves”, relató un vecino de la segunda etapa de la urbanización Terrazas de La Vega, la cual colinda con el callejón El Carmen.

Con el inicio de un nuevo enfrentamiento que inició pasadas las 5:00 am de este viernes 16 de abril, el temor de habitantes de La Vega y sus alrededores se volvió a acrecentar. En esta ocasión, el fuego corrido cesó a las 8:00 am, junto al ingreso de alrededor de 50 patrullas de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) y Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

LEE TAMBIÉN Comisiones de las Faes ingresaron a La Vega durante tiroteo entre bandas rivales

“Colocamos rejas a la casa para protegernos”

Así lo informó la madre de uno de los hombres asesinados el 8 de enero por fuerzas de seguridad del Estado durante la masacre de La Vega.

“Hoy se echaron plomo, ayer también, esto está desolado, es lo mismo que antes, los policías están por su lado y los malandros por otro. Tuvimos que colocarle rejas a la casa para protegernos, pero si a la policía o a los delincuentes les da la gana de tumbar la puerta para tener una mejor vista desde mi casa, lo hacen”, fue el testimonio de la sexagenaria, quien quedó al cuidado de su nieta de nueve años luego de que las Faes asesinaran a su padre.

Mientras que habitantes del sector La Zulia, que está en la entrada de La Vega, precisaron que ven el evento como algo aislado a su rutina. “El tiroteo se escucha a lo lejos, pero la gente actúa con normalidad, las patrullas subieron a las 8:00 am y pasadas las 10:00 am no habían bajado. Hay una parte que se llama El Bulevar, allí hay mucho movimiento policial, carros que suben y suben llenos de efectivos de las Faes y DIP”, fue el relato de un residente de La Zulia.

Glorimar FernándezVista_1

Glorimar FernándezVista_1