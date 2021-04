Kevin Feige revela cuándo terminarán grabaciones de ‘Doctor Strange 2’

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló que actualmente se encuentra en Londres, pasando tiempo en el set de la secuela del Hechicero Supremo y aseguró que las grabaciones de ‘Doctor Strange 2’ terminarán en abril.

Kevin Feige aseguró que no estará allí mucho tiempo ya que también reveló que la película se está preparando para terminar sus grabaciones.

Este es el último proyecto de Marvel que se acerca a su final, mientras el estudio continúa con un impresionante acto de equilibrio al estrenar series como ‘WandaVision’ y ‘The Falcon and the Winter Soldier’, promocionar próximos títulos como ‘Loki’ y ‘Black Widow’.

Marvel Studios se prepara para comenzar a trabajar en títulos como ‘Black Panther II’ y varios otros.

«Estoy aquí en Londres, en el set de ‘Doctor Strange 2’, para nuestra última semana, y Lizzie está aquí habiendo trabajado sin parar, desde la envoltura de ‘WandaVision’ hasta entrar directamente en ‘Doctor Strange 2’«, dijo Feige en entrevista.

Feige aseguró que las grabaciones de ‘Doctor Strange 2’ terminarán en abril, concretamente la próxima semana, de igual forma reveló que «el público está viendo que las series de Disney+ de Marvel son producciones de clase A, igual de grandes, igual de importantes que las películas. Tenemos planes para ir de un lado a otro«.

Esta estrategia se aplicó al desarrollo de ‘The Falcon and the Winter Soldier‘, que Feige confirmó que no es el último lugar donde se verán los personajes de la serie.

Feige ya había hablado anteriormente sobre la conexión de ‘WandaVision’ y ‘Spider-Man: No Way Home’ con ‘Doctor Strange inte Multiverse of Madness’.

Por el momento, sólo queda esperar a que concluyan las grabaciones de esta secuela para poder ver un breve avance, la fecha de estreno de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ es el 25 de marzo de 2022.

Wipy

Por: Reporte Confidencial