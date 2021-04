OMS: La pandemia está camino a alcanzar un nuevo pico

La pandemia de covid-19 está camino de alcanzar el mayor pico de infecciones registrado hasta ahora, a menos que la curva se doblegue rápidamente, advirtió hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Las razones son varias. Principalmente la rápida propagación de las variantes del coronavirus, que la hacen más contagiosa; que la gente haya empezado nuevamente a mezclarse, así como el levantamiento «prematuro» de algunas restricciones destinadas a controlar la propagación del virus, opinó Tedros.

Por otra parte, la OMS se volvió a manifestar en contra de que un «pasaporte» o «certificado» de vacunación se convierta próximamente en una condición para viajar.

La organización recuerda que no está probado que una persona vacunada, si bien está protegida de los síntomas graves del covid-19, no pueda ser portadora y transmitir el virus a otros.

«Sabemos que las vacunas no protegen un cien por cien contra la infección, a pesar de que son muy efectivas contra infecciones severas y hospitalizaciones», comentó la científica en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan.

«Algunas vacunas están mostrando que protegen contra infecciones, pero quizás hasta un 70 u 80 %, así que no podemos dar por hecho que solo porque alguien está vacunado no tiene ninguna posibilidad de infectarse o no es un riesgo para otros», precisó.