Paulina Rubio perdió la custodia de su hijo frente a su ex pareja

Este jueves 15 de abril se reveló que la pelea por la custodia del pequeño Eros fue ganada por su padre, el cantante Gerardo Bazúa. Cabe destacar que, a través de Despierta América se reveló que la corte no cree que Paulina Rubio, conocida como la Chica Dorada, este en condiciones de educar a su hijo correctamente.

Cabe destacar que, como muchos en redes sociales, han presenciado que la artista tiene problemas con el consumo de sustancias y esto es terrible para el pequeño de 5 años de edad.

Por si fuera poco, hay que recordar que el año pasado Bazúa reveló que había tenido algunos percances públicos con Paulina, pero no había querido llevar la situación al ámbito legal para no tener más problemas.

«Un día me tocó estar comiendo en Ocean Drive, acá en Miami, y ella se levantó de su mesa y me empezó a golpear y me persiguió por las calles para golpearme. Lo logró, yo me fui, hui del lugar y ella me persiguió para golpearme», contó el cantante de música ranchera.

Finalmente, fue el 13 de abril que firmaron el acuerdo y se determinó que el lugar de residencia del pequeño estará con su padre en Florida, no obstante un contrato de confidencialidad no les permite revelar mayores detalles.

E Online

Por: Reporte Confidencial