Perú | Control Interno del Ministerio Público abrió investigación contra José Domingo Pérez

Abogado de Fuerza Popular interpuso una queja contra el fiscal José Domingo Pérez por presuntas infracciones en el caso Cócteles

La Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra el fiscal José Domingo Pérez, debido a una queja presentada por el abogado de Fuerza Popular, Elio Riera, en el marco del caso Cócteles.

Según el documento, el abogado de Fuerza Popular señala que Domingo Pérez habría cometido cinco infracciones en su actuación como fiscal provincial titular anticorrupción del Equipo Especial por haber presentado la acusación contra Keiko Fujimori y otras 40 personas.

La defensa legal indicó que el fiscal del Equipo Especial acusó a la lideresa de Fuerza Popular ante el Poder Judicial cuando aún quedaban pendientes diligencias por realizar.

“Pese a que en la Carpeta Fiscal No 55-2017 se tenían programadas cuatro declaraciones por realizarse en dicha fecha, a las 8.00 am, 9.00 am, 10.00 am y 11.am, las cuales no se llevaron a cabo, omitiendo completamente la Fiscalía comunicar algo al respecto y dejando de lado tales actos de investigación. Ello infringe el principio funcional de objetividad de la labor fiscal y los derechos fundamentales al debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el derecho a la prueba”, se lee en el documento.

Tras esta queja, la fiscal adjunta superior Silvana Rejas Cevasco le dio un plazo de cinco días hábiles a José Domingo Pérez para que presente un informe por escrito sobre los hechos que acusa la defensa del partido fujimorista.

Como se recuerda, el fiscal José Domingo Pérez solicitó 30 años y 10 meses de prisión para la ahora candidata presidencial de Fuerza Popular por el presunto financiamiento ilícito de Odebrecht para sus campañas presidenciales del 2011 y 2016, así como a otros cuarenta acusados.