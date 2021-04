Perú | “Venezolanos en Perú” advierten no votar por el socialismo

“Hace 23 años los cubanos en Venezuela decían: no votes por socialismo, es miseria” y miren lo que pasó, hoy la historia se vuelve a repetir pero en Perú, señalaron

El grupo de Instagram “Venezolanos en Perú Oficial” se pronunció acerca de las elecciones generales 2021 en el país y dejaron un mensaje a través de su experiencia para los peruanos.

La foto publicada en Instagram, hace referencia a hace 23 años (1998), cuando Hugo Chávez aspiraba a ser presidente de Venezuela, y los cubanos residentes en ese país les pidieron que no voten por él.

“Hace 23 años los cubanos en Venezuela decían:

-No votes por socialismo. Es miseria.

-No pasa nada, esto no es Cuba (respondieron los venezolanos).

Este año, los venezolanos en Perú:

-No votes por socialismo. Es miseria.

-No pasa nada, esto no es Venezuela (responden los peruanos)”.

“Esto es lo más real que estamos viviendo en este momento”, señaló la página de Instagram “Venezolanos en Perú Oficial”.

Así también algunos venezolanos residentes en nuestro país se animaron a dejar sus comentarios aconsejando y mostrándose en contra del socialismo.

“Ayer hablaba con un amigo peruano y le decía: no se te ocurra votar por Castillo, mira cómo está Venezuela. Y él me dijo: ¡pero es que él no tiene la misma ideología que Chávez! Me sorprendí y callé. Definitivamente está en manos de Perú volver su país una mie***, les va a pasar como al venezolano, creyeron que Venezuela no sería como Cuba y miren”, se lee en un comentario.

Asimismo, otro venezolano le respondió a este usuario señalando que “Venezuela por la cantidad de riquezas paso bastante tiempo para ser destruida, aquí de instala el socialismo y en menos de 5 años comienza la migración masiva, el hambre y pare usted de contar”, apuntó.