Stephen Curry quería ir por el récord pero Steve Kerr no lo dejo

Stephen Curry continúa con su increíble racha esta temporada de la NBA con otro partido candente contra el Oklahoma City Thunder el miércoles.

Después de jugar solo 29 minutos, la superestrella de los Golden State Warriors ya había logrado 42 puntos al anotar 11 triples, a solo tres del récord de la NBA establecido por su compañero de fórmula Klay Thompson.

Curry sintió que aún le quedaban algunos kilómetros para intentar superar la hazaña, pero el entrenador Steve Kerr tuvo que activar la alarma de incendio y le dijo al dos veces Jugador Más Valioso que se sentara y se relajara, ya que los Warriors ya tenían una cómoda ventaja en el camino a una gran victoria en la carretera.

Kerr básicamente tiró la toalla por el Thunder:

