Comienza feria virtual de emprendimiento colombo-venezolano

Caracas.- Desde el viernes 16 hasta el 18 de abril se llevará a cabo la feria virtual «Mi Pana Emprende», una propuesta que procura impulsar el emprendimiento para la integración colombo – venezolana en el país neogranadino.

Dicha iniciativa que tiene como meta el fortalecimiento empresarial, es liderada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en Colombia, y la fundación Citi, junto a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el apoyo del Politécnico Grancolombiano en las zonas de Bogotá y Soacha, en ejecución del Programa de Integración Socioeconómica y Cultural de la Población Migrante Proveniente de Venezuela.

Para ingresar a la feria virtual, debe darle clic aquí, de modo que lo redirija a la transmisión en vivo por Facebook Live.

En el evento participan cerca de 60 marcas, que promocionarán sus emprendimientos y cierres de negocios para darles un alcance mayor en el mercado empresarial financiero.

Todo se hará con miras a crear más espacios de vinculación al sector productivo de Colombia y a impulsar la inclusión mercantil de la población migrante proveniente de Venezuela.



MI Pana Emprende contará con tres transmisiones en vivo bajo los siguientes horarios:

● 16 de abril de 2021: 5:00 p.m. a 6:00 p.m. “Conoce a los Panas emprendedores”

● 17 de abril de 2021: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. “Sabías que… hazlo fácil en casa”.

● 18 de abril de 2021: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. “Mi Pana favorito”.

Adicionalmente, el evento contará con la presencia de Gustavo Palacios, fundador de la Red Mundial de Economía Colaborativa y cofundador de Sharecollab, quien dará una charla a los asistentes sobre este modelo de servicio que se impone en el mundo.

Redacción El PitazoVista_4

