Ilustradora venezolana encuentra en una jirafa a su mejor terapeuta en Chile

1150203

Por @CronicasDeChile

Santiago de Chile.- El talento artístico de María Guadarrama resplandece de manera permanente en las publicaciones que difunde en Facebook, Instagram y Twitter, donde una jirafa que ejerce como terapeuta resulta clave al momento de plasmar en ilustraciones las emociones humanas.

María, conocida por sus amigos como “Guada”, es licenciada en diseño gráfico graduada en la Universidad de Los Andes (ULA), natural de Punto Fijo y residente de Santiago de Chile desde el 26 de febrero de 2018.

“Cuando estaba en Venezuela trabajé para El Universal en la sección de opiniones ilustradas”, recuerda esta ilustradora de profesión y autora de “La verdad tácita”, un libro/propuesta artística que, como se lee en su reseña, invita a comprendernos mejor, analizar sentimientos y viajar a nuestro interior con otro ritmo. “Una verdadera brújula para navegar en el vértigo que implica estar vivos”, detalla el texto.

“Llegué con dinero ahorrado y un trabajo que me esperaba. Me recibieron unos amigos, pero al cabo de tres días ya me había mudado a mi propia ‘pieza’, como dicen aquí”, explica quien, de tanto autopublicarse desde hace varios años, crece con musculo propio en las distintas redes sociales.

Su primer trabajo en Chile fue, cuenta, por seis meses en el emprendimiento de una amiga, pero de forma paralela se desempeñó como freelance para la Unfpa-Brasil. “Eso me dio colchón para dejar ese primer empleo y tiempo después conseguir mi primer empleador chileno, la Fundación América por la Infancia. En este trabajo hice de todo: página web, contenido para RRSS, diagramación de libros y gestión de su cuenta de Instagram. Aprendí mucho y el trabajo era flexible y lo podía hacer con el tiempo que tenía”, detalla.

Sobre el éxito de su cuenta en redes sociales, tiene claro que es consecuencia de un trabajo permanente de difusión desde hace muchos años. “Comencé en Facebook, en donde ahora somos una comunidad de más de 700K”, sostiene.

Sin embargo, uno de sus pasos cumbres guarda relación con la difusión de su libro.

“Una vez tuve la fortuna de dar una entrevista para un programa en Bio Bio TV y al entrevistador le gustaba mucho mi trabajo. Por eso le habló sobre mí a los editores de Penguin Random House, quienes me contactaron”, revela.

Guadarrama confiesa que antes de firmar con Random House tuvo el rechazo de algunas editoriales más pequeñas. En ese punto, afirma, su principal motivación era ofrecerle a la audiencia un libro físico recopilatorio de todo ese trabajo que ha venido haciendo desde 2014.

—¿Se siente reconocida por ese trabajo?

—Sí, siempre recibo mensajes hermosos de personas que han leído el libro, que siguen las redes y que conectan con mi trabajo.

—¿Cómo valora a los venezolanos migrantes en el mundo y en Chile?

—Una vez un amigo chileno me dijo: Me sorprende lo mucho que emprenden los venezolanos y lo rápidos que son para pensar en diversificar sus fuentes de ingresos. No me había dado cuenta, pero es así. La población migrante de venezolanos en Chile es grande, diversa y emprendedora.

—¿Qué percibe de ellos?

—Resiliencia, ingenio, entusiasmo.

—¿Qué es lo que más le ha sorprendido de sus vivencias en Chile?

—Me sorprendió entender lo cerrada que era para ciertos temas sociales. Las chilenas me enseñaron de la lucha de género y de la sororidad. Me abrieron los ojos al machismo con el que fui criada.

—¿Cómo ha sido su relación con los chilenos?

—Muy buena. He conocido todo tipo de chilenos; me siento muy bien con ellos y me agrada el contraste entre los sureños y los caribeños, jajaja.

—¿Que es lo que más le gusta y lo que menos de Chile como sociedad?

—Lo que más me gusta: lo organizados que son. Lo que menos me gusta: hay un tema con las apariencias. El clasismo es un tema afilado.

—¿Qué mensaje le da a la migración venezolana en Chile y el mundo?

—Todo lo que hemos vivido como país nos deja una lección, la misma para todos: Buena ciudadanía. Estés en el país que estés, practica la buena ciudadanía, aprende de su cultura, respeta a su gente, piensa cómo puedes hacer de ese país un país mejor, un lugar que puedas llamar hogar.

Texto: @CronicasDeChile

Redacción El PitazoMigración

Redacción El PitazoMigración