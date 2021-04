¡Polémica! Oscarcito reveló el ‘lado oscuro’ de Nacho

En un nuevo episodio de “Entregrados” popular programa conducido por Manuel Ángel Redondo, estuvo como invitado el cantante, productor y compositor venezolano, Oscarcito, quien ahora cambió su nombre a “Yakozuki”.

Durante la entrevista, Oscarcito reveló que su colega, el polémico cantante Nacho, fue mal agradecido con él cuando comenzó el duo musical de Chyno y Nacho, dejando a muchos fanáticos sorprendidos por sis revelaciones.

Oscarcito y Franco Bellomo, quienes juntos era ‘’Franco y Oscarcito’’, habrían apoyado a Chyno y Nacho hasta el punto de meterse en problemas con otros artistas venezolanos. No obstante, el único que siempre fue agradecido con ellos fue Chyno Miranda, comentó.

‘’A Nacho no lo descifro, no sé quién es el pana todavía. Si yo le di sus primeras canciones y sus primeras oportunidades… Nosotros nos lo llevamos para los shows, para firmas de autógrafos para que la gente los conociera (…) y como no hubo nada recíproco es arrecho sentir algo cariñoso por el pana pues’’, indicó.

Finalmente, Oscarcito recordó cuando en un concierto la gente le pidió que realizara una ‘tiradera’ a Nacho y él no lo hizo porque su compañero, Franco, era el padrino del primer hijo de Nacho, a lo que el actual novio de Melany Mille contestó ‘’Te estás metiendo conmigo’’.

Únete a nuestro Canal en Telegram