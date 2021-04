Súmate objeta a 15 de los 38 postulados al CNE

Súmate objetó este viernes a 15 de los 38 postulados en la segunda Lista de Elegibles a los cargos de Rectores y suplentes por los sectores de la Sociedad Civil y Universidades Nacionales a cargos de Rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), que publicó el sábado 10 de abril el Comité de Postulaciones Electorales (CPE), porque aclara que no cumplen con los requisitos de elegibilidad exigidos por los artículos 296 de la Constitución de la República y 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).

Los postulados objetados por esta Asociación Civil en la segunda Lista de Elegibles a rectores para el próximo directorio del CNE son:

• Cuatro (4) rectores suplentes del actual directorio del CNE, designados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la Sentencia No. 0070-2020 del 12 de junio de 2020: Juan Carlos Delpino (5.962.704); Jennycet Caroliska Villalobos (15.888.773); Eleusis Aly Borrego Tovar (15.806.471); y Alex David Said Díaz Padrón (12.912.243). Como este directorio del CNE violó flagrantemente garantías constituciones y legales en la convocatoria y organización de la cuestionada Elección de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre (6D) de 2020; considera son causales que los hacen inelegibles como postulantes a los cargos de rectores del nuevo directorio del CNE. Además, afirma que los tres últimos rectores suplentes están inscritos como militantes en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

• Un (1) rector suplente del primer directorio del CNE, nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 27 de diciembre de 1999: Ramón Guillermo Santeliz Ruiz (2.108.830). Fue objetado por haber sido parte de un directorio del organismo electoral destituido por la Comisión Nacional Constituyente, designada por la ANC de 1999, por la crisis política generada debido al fracaso en llevar a cabo las Elecciones de Relegitimación de todos los poderes de elección popular que estaban convocadas para realizarlas el 28 de junio de 2000 y las cuales tuvieron que ser reconvocadas para el 30 de julio de ese año, fecha en las que fueron celebradas con otro directorio del CNE del cual fue excluido. Durante su permanencia en el CNE ha compartido responsabilidades junto con los directorios nombrados desde 2005, año de su ingreso formal a esta institución según su cuenta individual del Instituto Nacional de los Seguros Sociales (IVSS), ejerciendo funciones al frente del Registro Electoral y últimamente como director de la Oficina Nacional de Operaciones Electorales (ONOPE), por lo cual ha sido co-partícipe de las prácticas inconstitucionales e ilegales cometidas durante todos estos años. Tuvo una vinculación directa con el movimiento político conspirador detrás de la intentona golpista del 4 de febrero de 1992 en contra de la democracia, según confesión del expresidente Hugo Chávez Frías en entrevista con José Vicente Rangel transmitida por el canal de Televisión Televen el domingo 7 de agosto de 2011; y sigue vinculado con la organización con fines políticos al frente del gobierno nacional.

• Siete (7) diputados, entre principales y suplentes, de la Asamblea Nacional (AN) 2020, que fueron postulados por el PSUV a esta cuestionada elección del 6D 2020: Ricardo Antonio Molina Peñaloza (5.611.477); Rafael Enrique Ramos Olivares (12.016.747); Liliana González Guache (6.219.806); Rosa del Valle León Brabo (12.480.741); Blanca Yolanda Romero Vargas (4.731.623); Imad Saab Saab (10088768), y Rafael Simón Chacón Guzmán (4774242). Fueron candidatos postulados por el PSUV para la cuestionada elección de la AN 6D 2020 y son integrantes de la fracción parlamentaria de la alianza de partidos políticos oficialistas. Además, todos están inscritos como militantes en el PSUV.

• Dos (2) ex ministros del Ejecutivo Nacional en períodos recientes: Pedro Enrique Calzadilla Pérez (6.524.592) y Francisco José Garcés Da Silva (10.489.426). El segundo de ellos fue designado en 2017 presidente del Metro Los Teques y en 2020 como titular de la Secretaría de Derecho a la Ciudad de la gobernación del Estado Miranda. Ambos ciudadanos han desempeñado cargos de confianza, al haber estado al frente de ministerios, lo cual indica que tuvieron una relación de subordinación directa con el Ejecutivo Nacional. Calzadilla y Garcés también son militantes inscritos en el PSUV.

• Un (1) ex integrante de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 2017 – 2020: Alexis José Corredor Pérez (5.414.393). La razón de su objeción es porque se postuló y se integró a esta instancia afín al PSUV, cuya convocatoria y elección vulneró principios fundamentales de la Constitución de la República y leyes electorales. Está inscrito como militante en el PSUV.

La ONG con 19 años de labor en la promoción y defensa de los derechos políticos observa que el CPE repitió las transgresiones cometidas en la publicación de la primera Lista de Elegibles a Rectores del 11 de marzo. En esta oportunidad tampoco aparece el origen de los postulados en la segunda Lista de Elegibles publicada el 10 abril, es decir, omitió nuevamente la información de los nombres de las Universidades y Organizaciones de la Sociedad que debieron asumir las postulaciones de estos 38 ciudadanos candidatos a rectores del CNE, violando con ello el artículo 26, numeral 6, de la LOPE que obliga a: “…Publicar en dos (2) diarios de circulación nacional los nombres de las candidatas o candidatos postuladas o postulados y el origen de su postulación…”.

La Asociación Civil considera una falta a la transparencia del proceso de selección de candidatos a rectores al nuevo directorio del CNE, que hasta la fecha el CPE no haya informado por qué no procedieron 39 de las 46 objeciones a postulados a Rectores del CNE en la primera Lista de Elegibles. Agrega que tampoco han publicado los nombres de los siete postulados excluidos de la primera Lista de Elegibles, por lo cual se desconoce si entre ellos está la rectora Tania D´Amelio, objetada por esta organización ciudadana el pasado 16 de marzo, porque no debe ser reelecta por tercera vez en este cargo, ya que lo prohíbe expresamente el artículo 8 de la LOPE: “…podrán ser reelegidas o reelegidos en sus cargos hasta un máximo de dos (2) periodos adicionales…”.

La ONG también cuestiona el comportamiento del CPE de recortar un día al lapso de objeciones a postulados en segunda Lista de Elegibles, violando con ello lo establecido en el artículo 27 de la LOPE. Además, señala que dio a conocer esta decisión cuatro días después de haber publicado esta lista a través de una entrevista transmitida el 13 de este mes por el canal Venezolana de Televisión (VTV). Le llama la atención que haya respetado este lapso de 6 días continuos para las objeciones de los postulados en la primera Lista de Elegibles del 11 de marzo, ya que lo inició el día después de publicada la misma, es decir el 12 y que finalizó el 17 de marzo.

Súmate nuevamente exhorta a los integrantes del CPE a asegurarse que los postulados en la Lista Definitiva de Elegibles que anunciaron entregarán el próximo 27 de abril a la plenaria de la Asamblea Nacional 6D 2020, cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos por la Constitución de la República y la LOPE para los cargos de Rectores y suplentes del CNE, con lo cual estarán contribuyendo a rescatar la confianza en el ejercicio del voto, que han ido socavando los directorios del ente rector del Poder Electoral designados desde 2003 hasta la fecha.

Nota de prensa