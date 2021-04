“Cuando Lebron y AD regresen dará miedo”

El base del equipo de los Lakers, Dennis Schröder advirtio a toda la NBA sobre lo que pasara cuando Anthony Davis y Lebron James regresen.

Los Angeles Lakers lograron una gran victoria el sábado al derrotar al mejor equipo de la NBA, Utah Jazz en tiempo extra, 127-115. Después del partido, el base de Los Ángeles, Dennis Schroder, tenía un mensaje para el resto de la NBA con respecto al estado de los Lakers en el futuro.

Schroder solo tenía que recordarles a todos que los Lakers lograron vencer al Jazz sin sus dos superestrellas. El nacional alemán también envió un disparo de advertencia al resto de la liga sobre el inminente regreso de LeBron James y Anthony Davis:

“When AD and LeBron come back it’s going to be really scary.” Dennis Schröder with @LakersReporter on the #Lakers overtime battle with Utah and the growing team chemistry. pic.twitter.com/zEfXUSK0Kw

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) April 17, 2021