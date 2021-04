Fanb manda a milicia a Apure pero los jefes castrenses se quedan en Caracas: Tal Cual

Las Fuerzas Especiales de la FANB en Apure realizan ejercicios de tiro de precisión nocturno para mantener e incrementar el nivel de «apresto operacional, la cohesión y capacidad combativa contra los grupos irregulares armados colombianos», pero hasta ahora ni el ministro de la Defensa ni el jefe del Ceofanb se han trasladado a la zona de conflicto.

Según el jefe del Ceofanb, Remigio Ceballos, la frontera de Apure la Fanb «controla la situación» tras más de dos semanas enteras de enfrentamientos armados entre disidencias de las Farc, Fanb y hasta el Faes. Mientras tanto, Ceballos ha encabezado reuniones con el Estado Mayor de la recién creada Zodite “GD José Cornelio Muñoz” y de la 94 Brigada Especial “Negro Primero”.

“La conformación de esta Zodite y Brigada Especial en Apure permitirá al Ceofanb fortalecer las estrategias y acciones de las operaciones, para la expulsión definitiva de los Grupos Irregulares Armados Colombianos Terroristas y Narcotraficantes (Griacolt)».

Los Griacolt son, para las ONG y sectores políticos, un eufemismo para referirse a la guerrilla, reseñó Tal Cual.

“En Apure hemos desmantelado varios campamentos, casi una tonelada de narcóticos hemos incautado, cuatro aeronaves neutralizadas. Estamos trabajando las 24 horas, hasta garantizar la paz y la tranquilidad”, aseveró el jefe del Ceofan, almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso. Dijo que hasta el 11 de abril había 43 detenidos, con lo cual se sumaron 10 a los anunciados por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el 5 de abril, desde Miraflores. En el combate, la Fuerza Armada ha perdido a 9 militares.

El 13 de abril, cuando el gobierno de Maduro y la Fanb conmemoraron el día de la milicia, el gobernante dijo que 1.000 milicianos, -que según aseguró son voluntarios- apoyarán a la Fanb en Apure «para reforzar la seguridad, el adiestramiento, la equipación y la organización de los efectivos».

Por su parte, el comandante general de la milicia, mayor General Manuel Bernal Martínez, ha dicho que las labores en la zona fronteriza han permitido recuperar 11.000 ametralladoras, 200 fusiles automáticos pesados y 1.000 fusiles de combate tipo FAL. «Lo hemos recuperado y proponemos que el 60% vaya a la frontera de Zulia, Táchira y Apure», acotó.

Juan Francisco García, coordinador de Fundaredes en Apure, condenó que ninguno de los dos altos oficiales ha aparecido por la frontera, pero, además advierte que la Fanb no ha sido clara en su balance al país. «Sostengo que no hay claridad cuando se miente acerca de los detenidos, los trasladados a la cárcel de Santa Ana, Táchira, son campesinos, ahora criminalizados como guerrilleros. No publican sus identidades. No tienen acceso a sus familiares, son enjuiciados en tribunales penales», subraya Juan Francisco García.

Añade que a las ONG, y a los medios de comunicación no se les permite llegar a La Victoria. «Cualquier movimiento inusual en el territorio genera detenidos, secuestrados, como ya nos ocurrió». Asimismo, indica que es falso que la mayoría de los desplazados en medio del conflicto haya retornado a La Victoria.

La directora del Instituto Casla, Tamara Suju, aseveró este miércoles que la cárcel militar de Ramo Verde se “llenó de criminales” de Faes y militares que se habrían negado a combatir a disidencias Farc “enemigas” de Nicolás Maduro en Apure, y alertó que además están “huyendo” a Colombia por la misma razón.

“La Cárcel Militar de Ramo Verde se llenó de criminales del Faes y militares que se negaron a ir a Apure para combatir a las Farc enemigas de Maduro. Me dicen son 65 en total. Y además, atención, Colombia: miembros del Faes estarían huyendo a ese país por lo mismo”, indicó Suju en su cuenta oficial Twitter.

