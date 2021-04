Perú | “No podemos hablar de crecimiento económico, si éste no llega a todos”

Carlos Durand, titular de PERUCÁMARAS sostiene que éste ha sido factor en la elección de los peruanos.

Carlos Durand, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (PERUCÁMARAS) se pronunció sobre las elecciones generales del último 11 de abril y sus resultados.

“El proceso aún no termina. En los próximos dos meses veremos el final de esta jornada electoral. Salvo por la dispersión de votos en este proceso y el ausentismo observado, nos deja con un escenario que ya hemos visto antes”, apuntó.

Carlos Durand enfatizó que hay una gran parte de la población del país que ha elevado su voz de protesta. “Esto no es algo nuevo. Es un círculo vicioso y la clase política aún no se da cuenta de que no podemos hablar de crecimiento económico cuando este no llega a todos”, indicó el titular de PERUCÁMARAS durante una entrevista en Huánuco.

Así mismo, Durand, hizo se refirió a la reactivación económica y al papel que ha jugado en las elecciones del último domingo.

“Si bien diferentes expertos coinciden en que este año el Perú va a crecer económicamente, básicamente se trataría de un efecto rebote, que está bien, pero es un crecimiento muy desequilibrado. Hay muchas regiones que no perciben ese llamado crecimiento y esto también es responsabilidad de los gobiernos regionales y locales, no se está trasladando eficiencia en el gasto que pueda mejorar la calidad de vida de sus pobladores”.

Finalmente, para Carlos Durand, no solo debe buscarse el crecimiento económico, sino que debe promoverse el desarrollo de este, acompañado de bienestar para los ciudadanos de todas las regiones.