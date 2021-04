“Quería que fuera un Lakers, pero vinieron los maldi*** Warriors”

El padre de Klay Thompson, Mychal Thompson hubiera querido que Klay Thompson siguiera sus pasos y también jugara para Los Angeles Lakers.

Por supuesto, los fieles de Lakers también habrían querido eso. El joven Thompson pasó a jugar en California como su padre, aunque en Oakland, donde ayudó a los Golden State Warriors a establecer una dinastía en los últimos años.

En un tweet divertido el sábado, Mychal demostró que estaba tratando de preparar a Klay a una edad temprana para ser un fanático de Los Lakers y con suerte un jugador. El jugador retirado de la NBA convertido en locutor compartió una adorable foto retro del francotirador con una sudadera con capucha de los Lakers.

See? I TRIED to make him one…But the Dam Warriors got to him first… pic.twitter.com/CjxJYWzCeL

— Mychal Thompson (@champagnennuts) April 17, 2021