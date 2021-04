Adriana Azzi: Horóscopo semanal del 18 al 24 de abril de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en la semana del 18 al 24 de abril de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Apoyo

Número de suerte: 6519

Generalidades: Estarás con personas que no veías hace tiempo. Algo con una llave te preocupa. Semana importante para decisiones definitivas. Cansancio. Jefe te busca para apoyarse indirectamente en tí o para aprovechar tus talentos. Problemas con niño menor de diez años. Pendiente de visita al médico. Ayudas a un amigo. Cuídate de desprestigio. No te quedarás donde estás por mucho tiempo. Cumple las normas, estás un poco rebelde. Haz ejercicios. Cree más en ti y en tus instintos. Romance en sitio nocturno o en un rinconcito a escondidas. Alguien te piensa. Reflexiona sobre tu futuro, la familia y tu tranquilidad.

Trabajo: Angustia por movimiento laboral. Compañeros arrepentidos de lo que hicieron o dijeron. Se descubre algo a partir de un cuchicheo. Cuidado, las paredes oyen.

Salud: Las horas de sueño adecuadas te evitarán desequilibrios innecesarios.

Amor: Un mensaje que esperas para confirmar algo de suma importancia. Reflexiona do acerca del dicho: «Lo que no se muestra no se vende». Cariños y chucherías.

Parejas: Ánimo ganador. Melocidad Reparaciones y arreglos en casa postergados. Cambios que causan resistencia.

Solteros: Un poco descuidado, ponle reparo. Ventajas por escritos, resoluciones, opiniones en redes y soluciones salomónicas. Atracción por lo exótico y el buen arte.

Mujer: Revisando estados y publicaciones de alguien que te importa. Empuje creativo que dará sus frutos en áreas como empleo y profesión. Controlar los nervios. Prueba la dieta de gelatinas especiales con colágeno. Métodos de salud y de belleza. Recetas de cocina. Un día revalorizador de los momentos íntimos. Uso de redes y recursos de edición.

Hombre: Ahora que hay tantas chicas «empoderadas» mostrando sus cuerpos en las redes, es fácil entender que tantos likes no son por los mensajes de «autoayuda» debajo de fotos tan desinhibidas. Hay momentos en que todas te parecen lindas. Furor de la líbido. Reconectando con afectos. Temas sentimentales, un asunto musical. Pendiente de estudios. Papeleos burocráticos. Dejando vicios.

Consejo: Solicitar favores y cerrar negociaciones es propicio.

Tauro

Palabra clave. Autorreconocimiento

Número de suerte: 5205

Generalidades: Presionado por las circunstancias tendrás que hacer cambios en favor de una mejor convivencia con tu entorno. Compras un libro que te interesa. Hecho curioso con álbum familiar digital. Deseos de vivir nuevas ilusiones. Atención, cuando canceles una deuda pide la factura. Inquietud con personas del entorno porque sientes que de algún modo están en tu contra. Propuesta de negocio en puerta. Satisfacción por ingreso de un dinero inesperado. Aceptas dictar unos cursos, dar unas clases o ayudar a alguien haciendo uso de tus conocimientos. Sales de una etapa crítica. Reencuentro. Inicias un ciclo muy provechoso. Sal de tu zona de confort.

Trabajo: Debes hacer una autorización. Alguien negativo se va. Nueva hoja de ruta o estrategia de planificación. Evaluación. Posible traslado.

Salud: La salud de tu piel, cabello y uñas importa.

Amor: Equilibrios entre afecto y seguridad. Revivir la pasión por la vida. La obstinación termina por malograr iniciativas que podrían ser muy positivas para una convivencia armónica.

Parejas: Deja por un instante la terquedad y presta oídos a la sugerencia que te hacen, después podría ser tarde. La aproximación a personas confiables y honestas es fundamental para tu pareja.

Solteros: Solución de problemas de fondo. Desaconsejables los compromisos demasiado absorbentes. Riesgo de pactar con personas aventureras o de que te ofrezcan «su palabra» mentirosos y tramposos.

Mujer: Preocúpate por seguir una dieta balanceada. Una pequeña bonificación que mal no te hace. Solvencia para pedir un crédito o para que te aprueben uno. Templar los nervios. Ropa sumamente ajustada que no deja espacio a la imaginación. Adquisición de accesorios nuevos. Regresará una época de mejoras sustanciales en tu trabajo luego del primer semestre del año. Recibes una buena noticia.

Hombre: No te faltarán las demostraciones de afecto. Gratos sucesos familiares en medio de presiones y tensiones por un plan que no se dá en el tiempo esperado. Un viejo deseo se cumple. Un pronunciado sentido práctico te ayudará.

Géminis

Palabra clave: Reconocimiento

Número de suerte: 5320

Generalidades: Se acerca alguien con propuestas prometedoras pero deberá ganarse tu confianza. Recibes un beneficio económico. Te llegan comentarios de alguien y te molestas con razón. Problemas por falta de luz o fallas técnicas o de internet. Familiar o amistad cercana te pide apoyo. Buscas el camino para hacer realidad una idea de negocio. Obtienes un galardón o reconocimiento. Un grupo o institución reconoce tu labor. Dudas de aceptar lo que te ofrecen. Un escrito te queda muy bien. No descartes ganancias por actividades artesanales o técnicas.

Trabajo: Actuar con rapidez te traerá ventajas. Gallo que pica primero pica dos veces. Se interrumpe una labor por exigencia inmediata o por una llamada inesperada.

Salud: El exceso de cualquier tipo siempre tiene consecuencias.

Amor: Palabras convincentes. Argumentos de peso. Persuasión. Te felicitan o te alaban. Satisfacción en dar placer a otro.

Parejas: Refuerzo moral en función de fortalecer tu relación. Salir de lo discursivo para ir a la acción. Un bello atardecer.

Solteros: Euforia compartida. Conexiones insólitas. Se favorece eso de: «El amigo de mi amigo es mi amigo».

Mujer: Sé estudian planes para que la convivencia en tu hogar funcione. Lucimiento. Imán para atraer y subyugar. Disgustos sorpresivos por gastos inesperados. Como en las películas de suspenso, sientes que algo va a suceder, no sabes bien cómo ni cuándo, pero lo estás esperando. Adecuando los planes de crecimiento sostenible a la realidad actual.

Hombre: Hecho curioso con un vehículo en la calle. Amistades que desean compartir contigo pero no te lo dicen. Reacciones contradictorias de un afecto te confunden. Urge reposar tu mente y aplacar el nerviosismo. Entusiasmo entre enamorados.

Consejo: Si lo vital anda bien ¿por qué alterarse?

Cáncer

Palabra clave: Talento

Número de suerte: 8100

Generalidades: Llamadas inesperadas. Alegría por carro. Viaje por carretera de cuidado. Hecho curioso con foto que recibes. No evadas las preguntas, mejor contesta. En reunión no aceptas un punto de vista. Nueva información. Trabajo: atento con competencia desleal. Progreso. Celebraciones. Relación repentina con disfrute. Recuperas una amistad que dabas por perdida. Boda. Bautizo. una fiesta religiosa o reunión mística. Los rezos en familia son muy poderosos y beneficiosos para el hogar.

Trabajo: Impactantes noticias. Te dirán: «Prefiero hablar de ésto en un sitio más discreto». Triunfo de la originalidad en los negocios.

Salud: Tiempo especial para realizar operaciones o intervenciones quirúrgicas.

Amor: Contra todo pronóstico, triunfará el amor y la amistad. Capacidad para adaptarte a las circunstancias del momento.

Parejas: Se tranquiliza el ámbito hogareño. Aflora una nueva aspiración. Será posible la expansión que buscas.

Solteros: Sobrevendrán algunos días sin sobresaltos. Mujer te busca por trabajo o negocio. No tengas dudas.

Mujer: Remembranzas. Vuelves a antiguos círculos sociales. Llegó el momento, no te detengas porque recibirás revelaciones trascendentales. Dificultades pasajeras, debes afrontar los problemas y solucionar con prestancia. Extrañas a un amigo, al menos, su contacto físico. Estabilidad. Exceso de responsabilidad que asumes administrando tu tiempo. Estrategia para vencer.

Hombre: Ciertas habilidades prácticas proporcionarán ingresos. Primavera implica renovación y renacimiento, ponte en sintonía con la energía de la estación. Especial empeño en arreglos domésticos. Deberás organizar unos documentos. Energía contagiosa. Disposición astral para alcanzar una meta anhelada.

Consejo: Mejor hacer compras, resolver asuntos familiares, brindar apoyo y diligenciar asuntos pendientes.

Leo

Palabra clave: Reconocimiento

Número de suerte: 2803

Generalidades: Una política de tolerancia puede hacerte la vida más fácil respecto a tu familia. Disensos familiares estarán a la orden del día, nada que el amor y la diplomacia no puedan resolver. Una alentadora noticia incentiva a tu familia. Aferrándote tu trabajo y a las obligaciones diarias. Surgen desacuerdos con familiares. Una persona de baja estatura que no viste bien intentará perturbar tu tranquilidad. Expresividad de tus sentimientos.

Trabajo: Acciones y sucesos te ayudarán a prestigiar la vida profesional. Esfuerzo laboral que recibe su recompensa. Posible tregua en una disputa con compañero, supervisor o jefe

Salud: Resolver viejas dolencias físicas o emocionales.

Amor: La sensualidad te permitirá lucirte. Se impone la austeridad para evitarte disgustos si no te sientes seguro de la capacidad de compromiso de parte de un(a) enamorado(a).

Parejas: Respaldo ilimitado. Demasiada ansiedad porque todo salga bien. Significativas percepciones.

Solteros: Gente calificada alrededor te permitirá lucirte en el trabajo. Brillo social. Nuevas iniciativas. Convienen citas, reuniones y acercamientos si sientes reciprocidad. Mejoras.

Mujer: Obtendrás recursos. Atenta con la manipulación de dinero, puedes equivocarte sumando o restando. Asunto pendiente con una empresa de traslado de dinero o transferencias en línea. Compra desacertada, guarda las facturas y los comprobantes de pago. Muchos intereses de por medio en un grupo, asociación o partido. Se vigorosa un plan de acción. Negocios de rápido trámite.

Hombre: Un triunfo en el amor en la justa proporción a tu capacidad de compromiso. Figuración social, vínculo con evento artístico. Jefatura y gerencia. Momentos de mayor auge. Estar en el tope supone un desgaste de energía que debes saber renovar. Condiciones intelectuales y talentos que deberás desarrollar para que te sirvan positivamente. Ocurrirán sucesos extraordinarios que te devolverán la fe en la vida, en tí mismo o en un afecto.

Consejo: Toda convivencia podrá ser positiva si fluye con naturalidad.

Virgo

Palabra clave: Fascinación

Número de suerte: 7241

Generalidades: Intranquilidad sorpresiva por intentar en una dirección y ante los obstáculos o situaciones sobrevenidas tener que cambiar de planes. Ser flexible es lo mejor que puedes hacer. Cambio de horario. Dormir más te hará bien. Te cuentan algo que cambia tu punto de vista. Desánimo interno, busca motivaciones. Firma de documentos. Defiendes a un personal que está a tu orden. Ofertas y contraofertas. Comunicación familiar que se rompe. Apoyas a una hermana o prima en la asunción de una postura frente a miembros de la familia.

Trabajo: Propuesta que se consolida. Amigos y compañeros te ayudan a sobrellevar una situación que se presenta sorpresivamente. Apoyándote en tu círculo de confianza.

Salud: Ojos. Asunto en una mano.

Amor: El ánimo te pondrá más dispuesto a proyectar tu carisma. Expresividad de los sentimientos que fascina y complace.

Parejas: Algún resentimiento pasajero, nada que no se pueda conversar maduramente. Evitar hechos violentos. Conviene efectuar cambios en el hogar, mover los muebles, limpiar profundamente.

Solteros: Conviene rechazar los proyectos faraónicos y dedicarse a lo posible. Vulnerable a los ataques verbales. Amistades recientes te contagiarán de entusiasmo. Atención con robos y pérdidas.

Mujer: Por tus condiciones personales triunfarás a pesar de las circunstancias difíciles. Reencuentro con tu feminidad, con el aspecto divino de tu naturaleza sagrada o de tu ser creador, mantenedor y destructor. Poderosas intuiciones y profunda toma de conciencia. Una danza erótica o movimientos sensuales que mueven mucha energía. Canalización de las energías. Vencimiento de lo que entorpece.

Hombre: Fascinado con una chica que se mete en tus pensamientos. Enamorado del amor. Excelente época para reconciliación y/o afirmación de votos. Buenas energías disponibles te abrirán puertas. Si te sientes más bien cerrado y como confundido, sin ánimos, entonces tienes urgentemente que hacer cambios radicales y afirmarte en tus valores más nobles para salir del atolladero.

Consejo: Realiza caminatas largas y paseos, despejarás tu mente.

Libra

Palabra clave: Ilusión

Número de suerte: 9621

Generalidades: Sé claro y transparente cuando se trate de expresar tus sentimientos para que no se generen confusiones. Son pocos los que invitan a un paseo en éstos tiempos virtuales. Un nuevo comienzo. La Rueda de la Fortuna indica un golpe de suerte o un viraje positivo de la misma. Allegado(a) te hace una propuesta difícil de rechazar. Relación laboral con el extranjero fructifica. Ingresas a una nómina. Alguien atractivo te da un like y te genera ilusión. Pensamientos inestables. El miedo de asumir compromisos sentimentales puede ser un aspecto no de «defenza de la libertad» sino de falta de madurez emocional, aléjate de ese tipo de parejas.

Trabajo: Sobran los motivos para desconcentrarse y equivocar el camino pero,a pesar de las incongruencias, podrás equilibrar las cosas hacia el final de la semana. No tomes decisiones apresuradas.

Salud: Tomar dosis adecuadas de suplementos, balancear alimentos

Amor: Días poco afortunados son seguidos por momentos de ilusión y buena suerte. Justa reacción frente a lo que interpretas como un atropello.

Parejas: Dedicarte de lleno a reforzar los intercambios de afecto entre amigos y con tu pareja. Posible conexión con personas que están en el extranjero o muy lejos les favorece.

Solteros: Se da la coyuntura que te permite salir un poco del encierro y abrirte a nuevas experiencias. Beneficios por el ejercicio de tu creatividad en ámbitos tan disimiles como las finanzas y trabajos técnicos o artesanales.

Mujer: Participas en una conversación en la que se habla sin tapujos acerca de un tema picante o polémico. Aplica el pragmatismo a la hora de tomar decisiones no el sentimentalismo. Short que te luce de maravilla. Estallan duras reclamaciones por algo que no es equitativo. Sensación de que te dejaron a un lado en una repartición. Exaltación de tus virtudes femeninas.

Hombre: Tiempo de visitas y acercamientos familiares que la pandemia a dejado en ascuas. Reaparecen algunas tensiones laborales o económicas pero algo sucede que te libra positivamente del quebranto.

Consejo: No pierdas la calma.

Escorpio

Palabra clave: Actividad

Número de suerte: 2599

Generalidades: Una mano amiga te acercará soluciones. Hecho curioso con una amistad que te habla indirectamente de asuntos que parecen amorosos. Sentimientos correspondidos te permitirán trabajar junto a una persona que se sintoniza contigo. Sensación de haber encontrado a través de las redes personas muy afines pero que están muy lejos. Mejoran los ingresos paulatinamente. Asuntos que tienen que ver con patrimonio o con proyectos que deben fructificar sobre la base de relaciones pasadas. Brillo social y gratificaciones. Reuniones con bullicio.

Trabajo: La pujanza en lo profesional te asegurará el bienestar. Crisis vencida. Noticias que te inquietan.

Salud: Miedos y un poco de hipocondría.

Amor: No postergues encuentros que pueden ser muy románticos si te das el permiso. Atrévete en el amor. Pides un favor y se confunden las cosas. Un juramento.

Parejas: Prospera un acuerdo entre las partes para beneficio mutuo. Elegir, exponer y ordenar.

Solteros: Conviene comprar, vender, compartir, escuchar, exponer, elegir, ordenar y pedir favores. Oportunidad para asociarse en la amistad. Aventura excitante.

Mujer: Si tienes la sensación de que nada de lo bueno te está sucediendo es porque debes limpiar tus canales Astrales, necesitas realizar actividades positivas para eso como: Reiki, equilibrio de chakras, sahumerios, despojos o velaciones. Tareas impuestas. Un detalle llamativo en tu ropa. Aumentar el carisma. Hora de afianzar canales de comunicación con mecenas o contactos importantes. La tenacidad y el magnetismo te ayudarán con tus realizaciones.

Hombre: Te alegrará una convocatoria o reunión importante. Se cultivaron provechosas relaciones. Un noviazgo con compañerismo y complicidad. Merecidas distinciones. Invitación que proviene de gremios, políticos o redes sociales. Preocupación por un imprevisto en la familia. Una situación pasajera un poco desagradable te hace ponerte alerta, despertarte o espabilar.

Consejo: Si un día es decepcionante, debes aislarte un poco en la noche, tratar de relajarte concientemente, desconectarte y a la mañana siguiente, ayudarte espiritualmente

Sagitario

Palabra clave: Aspiración

Número de suerte: 6223

Generalidades: Un chance para imponerte o para brillar, no lo dejes pasar. Ojo crítico, no te comas el cuento a la primera. Triunfos a través de tu experiencia o del uso apropiado de tus recursos y herramientas. Beneficios por viajes. Un susto, cuidado en autopista o vía rápida. Abasteces la despensa. Trámites de publicidad, diseño, asesorías o comisiones. Rumores malintencionados. Actos de compraventa. Una mujer morena te pondrá a pensar con un comentario. Esperando un dinero.

Trabajo: Mejora tu humor, calma y cordura. Relajamiento para meditar cómo tener una mejor y más efectiva estrategia. Movimiento circular, no de frente, quizás hasta te beneficie ir en zig zag.

Salud: Confía en todo lo que puedas hacer para ayudarte con medicina alternativa y claro, buenos profesionales.

Amor: Audacia para enfrentar disputas y opiniones adversas. Pasa algo que te desilusiona. Rumores, personas que desean influir sobre tí.

Parejas: Algunas cosas no están claras, deberás iluminar el panorama y no dejar nada en la sombra, pero con tacto. No prestes oídos a reclamos necios. Necesitan de tí, de tu madurez no de las niñerías.

Solteros: Triunfos por ser original. No te descuides entre 5:00 pm y 7:00 pm si conduces habitualmente entre esas horas. Cuidado con descontroles en conversaciones donde se presentan reclamos. Deseando arreglar o mejorar el aspecto de un vehículo.

Mujer: Una mirada dice todo y dice nada, cuidado con malinterpretar gestos, puede que estés muy sensible incluso a ciertas palabras. El respaldo de un hombre apasionado y la subsecuente tensión sexual. Optimismo, deberás encontrar nuevas motivaciones. El fastidio de atraer a hombres casados. Atendiendo asuntos con electrodomésticos.

Hombre: Acercamiento a personas descollantes o expertas en un renglón del que no sabes mucho, nuevos aprendizajes. Asumir con humildad que no conoces de un tema. Te beneficiaría tomar un curso en línea. Moderación y cautela a la hora de influir en una decisión capital dentro de un grupo, empresa o lugar de trabajo.

Consejo: Sé más cariñoso.

Capricornio

Palabra Clave: Atención

Número de suerte: 1596

Generalidades: Pensando en reforzar las defensas, físicas y espirituales. Una ayuda del más allá. Atención con las sustancias tóxicas. Asumir actitudes sabias en el amor. El recuerdo de una sonrisa. Madurez a la hora de integrar los impulsos de la líbido. Ensoñaciones, anhelos. Semana apropiada para buscar propiedades, alquilar, vender o negociar. Un proyecto que está de capa caída debes reimpulsarlo. Hay dos cosas pendientes, por lo menos concreta una. Mujer de cabellos lisos con sociedad promisoria. Intentando salir victorioso.

Trabajo: Competencia, negociaciones. Nuevos estímulos. Encontrar una salida o un nuevo camino. Se pondrá a prueba tu paciencia y capacidad de control.

Salud: Recuperación. Al cuidado de los pies o de asunto con las piernas.

Amor: Cuando se mezclan el amor y el trabajo hay que estar muy concentrados en lo que se quiere lograr. Excelentes actividades grupales y contactos.

Parejas: Utiliza a fondo tu inteligencia emocional. Más vida social. Mayor actividad a través de las redes sociales. Logras fascinar a tu pareja con un emprendimiento.

Solteros: Tratar de reactivar paseos y diversiones. Plenitud sexoafectiva o una cierta sensación de satisfacción, buscar un compromiso más profundo a partir de allí. Contactos e intercambios de opiniones.

Mujer: Sensación envolvente. Atención con las reacciones coléricas. Lucimiento en redes o medios de comunicación. Una sala de espera. Revisando una red social esperando por una respuesta. Negocios y situaciones monetarias. Una gran alegría. Celebrando un éxito, triunfo o golpazo. Compra ropa nueva. Tratamientos de belleza. Se incrementan los ingresos. Tensiones esperando respuestas.

Hombre: Se incrementan los peligros de accidente por descuido o falta de concentración, cuidado. No te ocupes de textear mientras conduces, tampoco de estar buscando en YouTube. Varios pendientes te mantendrán muy ocupado. Deberás rendir cuentas antes que termine la segunda quincena de Abril. Atardecer romántico.

Consejo: Para sentirte útil debes comprometerte a obtener resultados tangibles.

Acuario

Palabra Clave: Franqueza

Número de suerte: 5106

Generalidades: Decir la verdad a veces le trae a alguien un desencanto pero no hay nada que con dulzura y un feedback positivo no se pueda arreglar. Un reencuentro gratificante. El retorno o el comienzo de una cálida relación fraternal. Camaradería. Conversaciones reveladoras. Sospechas que le gustas a una persona y lo confirmas. Te conviene serenarte porque habrá uno que otro día ésta semana primaveral con algunas agitaciones inesperadas. Tu intelecto creativo puesto en función de hacer negocios dará resultados. Cobros y mudanzas.

Trabajo: El nivel de estrés subirá de improvisto pero luego bajará repentinamente. Sentimientos que se manifiestan en el trabajo te pueden llevar a enamoramientos. Se refuerza el sentido de la unidad.

Salud: Definición para hacer asuntos pendientes atinentes a tu salud.

Amor: Criterio estético, sea que luzcas muy hippie o sofisticado, deberás tratar de lucir bien a la hora de dar buenas impresiones. Todo por la familia nuclear.

Parejas: Entrega y sacrificios. Alerta con la actuación maliciosa de una persona que desea a tu pareja.

Solteros: Intentos frustrados, encuentros y desencuentros. Posible juego sucio de alguien enemistado. Sensualidad, ropa ajustada o que te hace lucir bien te atrae piropos.

Mujer: Una foto un poco subida de tono se convierte en muchos likes (no es para menos). Sobrevaloración del cuerpo. Actitud arrebatadora. Envidias. Tendencia a la seducción, a enternecer, agradar o a ser muy servicial.

Hombre: Se despeja el camino de piedras que parecían muy pesadas. Tratando de superar escollo. Disgustos pasajeros. Grandes esperanzas. Apoyándote en la ley. Obsequios. Intentando compensar en la intimidad. No te desconoces frente a peticiones extravagantes de tu pareja, mente abierta. Te concentras en una tarea que te tendrá ocupado.

Consejo: Si notas una cierta lentitud es que llegó el momento de apurar la marcha, concentrarte y acelerar el ritmo.

Piscis

Palabra clave: Superación

Número de suerte: 6663

Generalidades: Asistencia salvadora de una persona que te contacta con otra que te es muy útil. Hombre alto, con un tono de voz muy característico al fin se manifiesta positivamente. Arreglo o limpieza profunda de tu casa. Bajo presión. Se supera un desacuerdo. Se abren nuevas puertas. Propuesta relacionada con el extranjero. Mejor conversar después del alba para arreglar desacuerdos amorosos. Vas a un sitio pero ya es tarde. Una dosis de habilidades prácticas para seguir adelante con tus planes.

Trabajo: Ponderación. Equilibra tus energías para que no malgastes tu tiempo en lo que no tiene ninguna trascendencia o resultado. Dinamismo ejecutivo.

Salud: A veces sientes como una baja de energía inexplicable. Los nervios te pegan en el estómago.

Amor: Un clima romántico alejará preocupaciones materiales y recelos. Tendencia a ser absorbente.

Parejas: Tiene lugar un satisfactorio encuentro con persona afín. Aprovechar la lunación para generar nuevas estrategias en la dirección correcta para la consecución de un sueño o proyecto conjunto.

Solteros: Suerte con las iniciativas profesionales. Irritabilidad pasajera. Aléjate de actitudes querellantes y apunta a resolver de manera rápida las disputas. Ocasión para ganar dinero, subir de estatus social o aprovechar a una persona a la que le interesas.

Mujer: Haces tramitaciones, llamas, envías correos electrónicos. Esperando se dé un plan. Pensando en ayudarte espiritualmente. Las cosas no van tan rápido como quieres. Más enfocada en el logro de una meta que en las cuestiones románticas. Como el salmón, nadando contra la corriente, una prueba de resistencia y tenacidad. Arreglo de cabello.

Hombre: Ácido enfrentamiento o cruce de palabras con desconocido. Actitud reservada que despierta sugestivos comentarios a tus espaldas. Participación convincente en un círculo social exclusivo o en un grupo, incluso en temas relacionados con redes sociales o cursos online. Se crean lazos con el exterior.

Consejo: Renovar la estética del hogar permitirá una mejor circulación de la energía.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :