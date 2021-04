ALERTA: Tribunal AD suspende a Ramos Allup, Isabel Carmona y expulsa a Bernabe + Decisión

REPORTE CONFIDENCIAL:- En el portal informativo de la emisora radial Costa de Sol 93.1FM: aparece nota que reproducimos a continuación, y que se señala que «Tribunal de Ética de AD expulsó a Bernabe Gutiérrez y agrega «suspende a Isabel Carmona de Serra y Henry Ramos Allup», quienes fungen como Presidenta y Secretario General del partido blanco.

En la misma información se establece «Después de varias reuniones directivos y dirigentes de todo el país, El Tribunal de Acción Democrática Ética decidió el 17 de abril de 2021 expulsar a Bernabe Gutiérrez y suspender a Isabel Carmona de Serra y a Henry Ramos Allup se los cargos de Presidenta y Secretario General» Asimismo el Tribunal de Ética decidió intervenir el partido y nombrar nuevas autoridades.

Fuente original

Reporte Confidencial al consultar a algunas autoridades del partido blanco, ni confirmaron ni negaron la información, lo que pareciera ser más una confirmación que una negación, a continuación la decisión de Tribunal adeco:

Sentencia del Tribunal de Ética de Acción Democrática

El Parido del Pueblo Tribunal de Ética

En fecha 15 de Junio del 2020 DOS (02) AÑOS MAS TARDE,la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con Ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover y suscrita y aprobada por los miembros de la citada Sala Constitucional dicta Sentencia que hoy con fines partidista este Tribunal de Ética somete a su consideración y en virtud de ello pasa a formular Denuncia acerca de principio de correspondencia entre “lo pedido y lo otorgado” o principio de congruencia, que es uno de los elementos del principio dispositivo que: prohíbe al juez expedirse a favor o en contra de otras personas distintas de las partes la admite y analiza para pasar a Dictar Sentencia.

Igualmente, este Tribunal se permite señalar que se observa en la Sentencia dictada por la Sala Constitucional el error judicial inexcusable y que no puede justificarse por criterios jurídicos razonables, lo cual le confiere el carácter de falta grave que amerita incluso la máxima sanción disciplinaria. Al otorgar el nombramiento de una Mesa Directiva ad hoc para llevar adelante el proceso de reestructuración necesario de la Organización con fines políticos Acción Democrática que será presidida por el ciudadano BERNABÉ GUTIÉRREZ, titular de la cédula de identidad N° V-1.565.144, quien fungía como Secretario Nacional de Organización y es uno de los de los acusado de ser uno de los agresores de losrecurrentes en la acción de Amparo por ante la Sala constitucional del TSJ solicitado por los compañeros OTTO MARLON MEDINA DUARTE y JESÚS MARÍA MORA MUÑOZ debidamente identificados supra

DE LA COMPÈTENCIA

Ahora, este Tribunal de Ética Partidista debe pronunciarse sobre la competencia para conocer sobre la decisión de la Acción de Amparo Constitucional otorgada por Sala Constitucional contra los ciudadanos Isabel Carmona de Serra, Henry Ramos Allup y Bernabé Gutiérrez, como máximas autoridades de Acción Democrática y la Conducta partidista reñida con la Moral y Ética Partidista de Acción Democrática

DE LA ADMISIBILIDAD

Analizado la Sentencia dictada por la Sala Constitucional del TSJ y declarada como ha sido la competencia de este Tribunal de Ética Partidista para conocer de la misma, se observa que la Sentencia cumple con todos los requisitos para ser revisada por este Organismo Partidista de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ética que rige los principios Básicos para la Militancia y Dirigencia de Acción Democrática sr admite la Denuncia por via de noticia Crimine y Así se decide.

Analizados los hechos que dieron origen a la interposición de la Acción de Amparo con medida cautelar interpuesta contra las vías de hecho y negativa de las autoridades del partido, teniendo como máximas autoridades en las personas de ISABEL CARMONA DE SERRA, HENRY RAMOS ALLUP Y BERNABÉ GUTIÉRREZ. Este Tribunal se permitela reconstrucción del razonamientos que permitió inferir sobre lo que se afirma o se niega en la sentencia y para ello usa la lógica ya que esta se encuentra íntimamente relacionada con la actividad jurídica, tanto hermenéutica, como probatoria y así logramos las siguientes conclusiones:

1.Siendo El Amparo, un procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto evitar que suceda un mal irreparable o de difícil reparación, Si es asi porque se procede a Sentenciar 2 años después de admitido

2. Si existen Tres (03) agresores y los “magistrados” determinaron que se causaba un mal. Porque escogen a uno de ellos, concretamente a BERNABÉ GUTIÉRREZ, cuando en autos queda plenamente comprobado que fue el personalmente quien ejecuto la acción en contra de los quejosos OTTO MARLON MEDINA DUARTE y JESÚS MARÍA MORA MUÑOZ

3. Si era público y notorio que la Dirección Nacional de Acción Democrática había manifestado que no concurriría al proceso Electoral con un Consejo Nacional Electoral que designara El Poder Ejecutivo, El Tribunal Supremo Electoral o la

Asamblea Nacional Constituyente

Una simple interpretación del porque de la conducta reñida con la Ética Partidista y la violación a nuestros Estatutos con la acción autocrática que le fue señalada a BERNABE GUTIERREZ por la Sala Constitucional del TSJ y que el ejecuto, lleva a este Tribunal a Dictar la siguiente Decisión

DECISION

Poe las razones de hecho y de derecho analizabas y observada de la Sentencia dictada por la Sala Constitucional del TSJ y la conducta complaciente del ciudadano BERNABE GUTIERREZ este Tribunal de Ética Partidista en uso de sus facultades pasa a dictar la siguiente Sentencia

PRIMERO:Se declara inadmisible para los efectos de la salud interna y buena marcha partidista en beneficio del pueblo y de Acción Democratita la Sentencia dictada en fecha 15 de junio del 2020 por la Sala Constitucional del TSJ.

SEGUNDO:Por cuanto el ciudadanoBernabé Gutiérrez, destacado cercenador de derechos partidistas y aliado del Gobierno admitió su nombramiento para presidir la Mesa Ad Hoc nombrada por la Sala Constitucional del TSJ y ha procedido en forma irregular a sustituir a las autoridades del Partido legítimamente nombradas por la militancia en Todos los niveles de Dirección y por no haberse excusado de realizar tal maniobra para favorecer a la Autocracia que hoy usurpa a los Poderes del estado en la Republica y cuyas acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones legales internas y externas, ni a mecanismos regulativos de control popularen este acto se le expulsa del Partido Acción Democrática el Partido del Pueblo y se le ordena a la Militancia y Dirigencia del Partido no acatar ninguna de las instrucciones partidistas emanadas del citado ciudadano BERNABE GUTIÉRREZ

TERCERO: Se suspende de toda actividad Partidista por espacio de dos (02) años de su militancia Partidista a los compañeros Isabel Carmona de Serra y Henry Ramos Allup, por el uso inadecuado del poder político sobre los dirigentes y militantes del partido Acción Democrática, lo cual ha cerrado el pasoa la Democracia interna del Partido y al bienestar del pueblo

CUARTO: Se nombra una Comisión Ad Hoc presidida por el Compañero: Dr. Carlos Canache Mata e integrada por el Dr. Bruno Homero Parra Bravo y Dr. Leomagno Flores para que procedan al nombramiento provisional de los Secretarios: General Nacional y de Organización Nacional hasta la convocatoria de elecciones internas para el día 19 de Abril del 2022

Apóyanos Compartiendo :