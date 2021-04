Cómo hacer un delicioso y esponjoso bizcocho con solo 3 ingredientes

Con solo 3 ingredientes, te presento este bizcocho tan esponjoso que te servirá de basa para la torta tres 3 leches y tartas para rellenar. Se trata del clásico bizcocho genovés que se usa como base para tartas. Con huevos, harina y azúcar, no necesitas más para prepararlo. Lo curioso es que se usa el mismo peso de huevos que de azucar y harina y así tenemos 240 g de huevos (4 huevos tamaño L), 120 g de harina y 120 g de azúcar. Curioso a la vez que fácil de recordar.

Parece mentira que con tan poco quede un bizcocho tan rico. Como no lleva levadura ni polvo de hornear, es muy importante que introduzcas mucho aire en la mezcla con movimientos muy envolventes. Verás que el bizcocho va creciendo en el horno e incluso se sale del molde. Es una auténtica pasada, parece magia. Se convertirá en un clásico en tu casa.

Ingredientes

4 huevos (62 g cada uno)

120 g de harina de trigo de todo uso (1 taza)

120 g de azúcar (1/2 taza)

Preparación:

1.- Precalienta el horno con calor arriba y abajo a 160 grados centígrados.

2.- Separa las claras y las yemas en dos boles diferentes.

3.- Añade al bol de las claras la mitad del azúcar. Monta las claras con la batidora de varillas eléctrica o manual. Para de batir cuando veas que las claras ya dibujan trazo y eso te indicará que han alcanzado el punto de nieve.

4.- Añade el resto del azúcar al bol de las yemas. Bate la mezcla sin necesidad de limpiar la batidora. Las yemas irán blanqueando y puedes dejar de batir cuando, al igual que con las claras, veas que se dibuja trazo.

5.- Incorpora la harina poco a poco a través de un colador o un tamiz. Ahora, con movimientos envolventes, ve integrando la mezcla. Para que no baje el volumen alterna cucharadas de claras y harina tamizada. Ten cuidado de que no se baje la mezcla ya que no lleva ni levadura ni polvo de hornear. Añade más harina y cuando veas que te cuesta trabajar la mezcla, añade más claras. Sigue mezclando con movimientos envolventes hasta terminar de incorporar tanto claras como harina.

6.- Coloca una hoja de papel vegetal en la base del molde y recorta el sobrante. Rocía un poco de spray desmoldante todo el interior y vierte toda la masa del bizcocho. Alisa la superficie para nivelar la masa.

7.- Lleva el bizcocho al horno precalentado a 160º C. Coloca el molde encima de la bandeja en el segundo de los niveles del horno. Observa y compara con el vídeo cómo crece en el horno. Llega un punto en el que el bizcocho deja de crecer y empieza a bajar, es momento de retíralo del horno. Puedes pinchar antes con un palito de brocheta y comprobar que sale limpio. En mi caso, lo he horneado durante 35 minutos.

8.- Desmolda el bizcocho antes de que se enfríe. Déjalo encima de una rejilla para que se enfríe.

