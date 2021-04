Con este truco un niño se ausenta de clases virtuales

Sin duda que esta pandemia de Covid-19 ha traido de todo, entre muchas cosas ha crecido el ingenio. Es asi como este niño ha causando revuelo en las redes sociales luego de crear un método para escapar a su responsabilidad de asistir virtualmente a sus clases escolares en virtuales.

Debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, millones de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo, se han visto en la necesidad de continuar sus estudios a distancia, ya sea a través de sus computadoras, dispositivos móviles o teléfono celulares, pero este jovencito creó un métodos para evadir esta tarea y engañar a los profesores. Aunque ha tenido su reconocimiento, también hay quienes lo han criticado.

Armando se ingenió un truco para no tomar una de sus clases en línea, colocó un teléfono celular frente a la cámara de la computadora y perpetró el plan perfecto para continuan con su consola de juego. El teléfono proyecta el video del niño, quien usa una camisa blanca y una corbata para mostrarse en clases., al mismo tiempo que el profesor está dando la clase, la grabación muestra al niño en plena concentración e incluso asiente con la cabeza ante la exposición del docente.

Sin duda este material ha provocado toda clase de reacciones en las redes sociales, sin embargo no podemos ignorar la inteligencia y creatividad del niño que bien empleada o no, no es nuestro tema de discusión.

Por: Reporte Confidencial

