Cody Bellinger en problemas en los Ángeles por no ser fan de los Lakers

El jugador del equipo de los Dodgers, Cody Bellinger reveló que no es un fanático de los Lakers, sino de los Phoenix Suns.

El hecho de que Cody Bellinger sea una superestrella del deporte en Los Ángeles no significa que su afiliación de la NBA tenga sus raíces en Hollywood. De hecho, no es fanático de Los Angeles Lakers ni de los LA Clippers. En una entrevista reciente con Adam Caparell de Yahoo! Entertainment, el primera base de Los Angeles Dodgers reveló que sigue siendo un seguidor de los Phoenix Suns, lo cual tiene mucho sentido porque es de Arizona.

“Así que todos mis muchachos en casa son grandes fanáticos de los Suns. Miran todos los partidos. Por lo tanto, me han gustado los Suns. Agregaron a Chris Paul y han sido muy buenos, así que me gusta ver a los Suns y los enciendo de vez en cuando aquí. Soy un chico de los Suns. Me gusta apoyar a los Suns con mis muchachos aquí en Arizona “.

Con suerte, esto no provocará un motín masivo en Los Ángeles. Pero dejando de lado las bromas, Bellinger definitivamente merece un pase por agradarle un equipo que está fuera de la ubicación geográfica de su actual club de béisbol.

Después de todas las contribuciones que le ha dado a los Dodgers hasta ahora en su carrera en la MLB, ¿qué le impedirá dar una patada hacia atrás y hacer algo mientras ve y anima a los Suns cuando se enfrentan a los Lakers?

Bellinger fue parte del equipo de los Dodgers que ganó la Serie Mundial la temporada pasada. Durante la temporada 2020, redujo drásticamente .239 / .333 / .789, números poco espectaculares que no definen lo gran jugador que es.