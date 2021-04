Édgar Ramírez está devastado y de luto

Laureano Delgado, productor de radio y televisión en Venezuela, murió el viernes 16 de abril debido a complicaciones asociadas con el coronavirus.

El mediodía de ese día, su esposa aseguró que estaba estable, pero que continuaría en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro asistencial en el que se encontraba ingresado. No obstante, unas horas más tarde el empresario gastronómico sufrió una descompensación y falleció.

Luego de un silencio por luto en redes sociales, el actor venezolano Edgar Ramírez lamentó la muerte de Delgado en un extenso mensaje que compartió en su cuenta en la red social Instagram.

“Te amé profundamente Lau, y sé que tú también a mí. Este estupor, este agudo dolor en el pecho no me permite imaginar cuanto voy a extrañarte; me paraliza el vértigo de sin quiera pensarlo. Me siento pasmado, inmóvil, confuso”, fue parte del escrito que realizó Ramírez en la plataforma social.

Asimismo, aseguró que la partida del productor deja en su vida “un vació insondable”, además, indicó que le sería “muy difícil” acostumbrarse a no verlo o escuchar su voz nuevamente, debido a que mantenían una amistad muy estrecha.

