España | Ya disponible el trailer de los último de Adam Driver: Annete

Adam Driver es uno de los actores más polifacéticos y carismáticos del Hollywood reciente. Su participación en la reciente saga de Star Wars le valió la fama internacional, pero lo cierto es que este ex-marine de rasgos marcados ya apuntaba a maneras antes de enfundarse la máscara de Kylo Ren. En 2011 ya se había puesto a las órdenes de Clint Eastwood en J. Edgar pero es que solamente un año después hacía lo propio con Steven Spielberg en la oscarizada Lincoln. El dos veces nominado al Oscar no se dejó llevar por la maestría y el éxito de taquilla de los directores más comerciales, sino que combinó su carrera de grandes estrenos con un cine más intimista como pueden ser Patterson de Jim Jarmush o Frances Ha de Noah Baumbach. Decidido a seguir apostando por las cintas de autor, ahora le toca interpretar al servicio del Enfant terrible, Leos Carax.

La película de Annete ya tiene su esperado trailer abrirá el 74º edición del Festival Internacional de Cine de Cannes el 6 de julio. Aunque todavía quedan algunos meses para poder disfrutarla en cines, no quita para que la mano del director de Holy Motors se aprecie en cada plano. La intensidad emocional de Annete parece que correrá a cargo de la presencia absoluta de Adam Driver que vemos en el tráiler, sin embargo el californiano no se encuentra solo en este viaje ya que su mujer en la ficción es la oscarizada y siempre versátil Marion Cotillard y la estrella de The Big Bang Theory, Simon Helberg.

Una pareja de famosos con una hija especial

La primera película rodada en inglés de Leos Carax cuenta la historia de un matrimonio de famosos artistas, Henry (Adam Driver) y su esposa la cantante Ann (Cotillard). Son envidiados por todo el mundo como la pareja mediática perfecta, pero todo cambia con el nacimiento de su hija Annete, la cual parece tener un magnífico y prematuro don artístico.

Por si la expectación de una nueva película de Adam Driver no fuese suficiente, el Presidente del Festival de Cine de Cannes aumentó significativamente el hype al declarar con entusiasmo que la nueva cinta de Leos Carax cumple con todas las expectativas. “Es el regalo que esperaban los amantes del cine, la música y la cultura. Una obra que esperamos ya desde el año pasado”