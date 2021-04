Juan Toscano-Anderson casi se rompe la cabeza para darle asistencia a Stephen Curry

El jugador de la NBA, Juan Toscano-Anderson casi se rompe la cabeza para darle asistencia a su compañero Stephen Curry.

Los Golden State Warriors harán todo lo posible para poner el balón en manos de su superestrella Stephen Curry. De hecho, Juan Toscano-Anderson hizo posible un triple profundo de Curry con una jugada sensacional.

Los Warriors estuvieron cerca de cometer una pérdida de balón con menos de seis minutos restantes en el tiempo reglamentario, pero claramente JTA no permitiría que eso sucediera en su reloj.

Aquí el video:

Toscano with an incredible save, deep 3 from Curry. pic.twitter.com/nBUwsaBZ2z

— NBA Quick Highlights (@NBA_QHighlights) April 18, 2021