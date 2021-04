Kevin Durant revela sus 5 mejores compañeros y deja fuera a Russell Westbrook

La superestrella de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, enumeró a sus cinco mejores jugadores con los que jugó y omitió a su ex compañero de equipo Russell Westbrook.

Esto fue una sorpresa considerando cómo Kevin Durant y Russell Westbrook jugaron juntos en lo que entonces era un equipo muy competitivo y feroz de Oklahoma City Thunder. Pero resulta que Westbrook no hizo el corte al menos al principio.

Para ser justos con Durant, ha jugado con varias superestrellas talentosas. Mencionó a sus compañeros de equipo Kyrie Irving y James Harden como los dos mejores jugadores con los que ha jugado, seguidos por los hermanos Steph Curry de los Golden State Warriors, Klay Thompson y luego el grandote de Los Angeles Clippers Serge Ibaka, con quien Kevin Durant jugó para el Thunder.

Probablemente Durant tuvo dificultades para nombrar al último jugador. Según el video, decía cuánto tiempo se detuvo antes de mencionar al quinto mejor jugador con el que jugó.

El presentador del podcast, en el que Kevin Durant fue invitado, le preguntó a KD por qué no incluía a la estrella de la NBA Russell Westbrook. Resulta que el Brodie no se registró en la mente de Durant al principio.Luego, Kevin Durant aclaró que Westbrook está entre los cinco primeros, pero no dijo a quién omitiría en la lista.