Kevin Durant sale del juego con lesión en la pierna

El jugador estrella de los Brooklyn Nets, Kevin Durant salió con una aparente lesión en la pierna izquierda y no regresara mas.

Kevin Durant viene de rehabilitarse de una lesión en el tendón de la corva que lo saco de juego por mas de 20 partidos, esperemos que la estrella de la NBA no tenga nada grave ya que seria un duro golpe para el equipo de los Brooklyn Nets.

Aparte de las lesiones que ha tenido Kevin Durant esta temporada, el alero viene de perderse toda una temporada completa de la NBA con una lesión en el tendón de Aquiles. Todavía no se sabe el estado de la lesión de Durant, pero esperemos que no sea nada grave.

Kevin Durant leaves the game with an apparent leg injury

Hope he’s okay 🙏 pic.twitter.com/Pt0bEuVqOJ

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 18, 2021